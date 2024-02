Cuando me ausento no quiere decir que no estoy, al contrario estoy más presente que nunca por el simple hecho de que mi ser y mi corazón viven reflexionando sobre todas las situaciones que la vida me y nos presenta.

Recuerdo que desde hace algún tiempo había soñado con escribir y tener una columna en un periódico y hoy doy las gracias a El Sol de Cuernavaca, pues este mes de enero de este 2024 cumplí un año de ser el primer columnista con síndrome de Down en El Sol de Cuernavaca, y agradezco con el corazón a toda la familia de este gran periódico y a todos mis amigos lectores que cada sábado leen y comparten mi columna.

Esta es una reflexión con el corazón que agradece y valora todo lo que la vida me ha dado; hoy seguiré hasta mi último día escribiendo para todos ustedes si la familia de este gran medio me lo permite, porque reflexionar con el corazón es dar gracias por todo lo que nos da la vida y Dios, en mi caso; dar gracias de todo y por todo, la vida es nuestra comida y bebida favorita que debemos saborear cada minuto, cada segundo, en la mañana, al medio día y en la noche, cuando salimos y vemos todo lo que existe en nuestro alrededor, valoremos reflexionando. Los invito a que se toquen el corazón y valoren todo, absolutamente todo, hasta el respirar, la ropa con que se visten y la esencia con la que se perfuman, hasta cuando se bañan, el agua, el jabón, el shampoo es un todo reflexionar con el corazón para dar las GRACIAS POR TODO y así da las gracias CARLOS ENRIQUE DE SARO PUEBLA con esta reflexión.