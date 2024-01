La reflexión del 2024

¿Qué podemos pensar al escuchar la palabra reflexión? Pensar en una sola palabra es reflexionar, aunque también se le puede llamar valorar; en sí, la vida y cada instante de ella nos invita a pensar. Reflexionar para valorar todo, absolutamente todo; valoro la oportunidad que el año pasado me abrió El Sol de Cuernavaca para escribirles a todos y cada uno de ustedes, amigos lectores, que abren y leen mi columna cada sábado, quienes hacen un cambio en sus vidas tomando lo que toman de estas reflexiones, de y para quererse, para no quejarse o hacerlo menos; para no pelear, para saber escuchar, para saber pensar, para saber actuar, para no querer tener siempre la razón, para actuar con el ego bueno no con el malo, escribir y escribirles me apasiona, y así, con gran entusiasmo, con el corazón y el apasionamiento seguiré este gran año nuevo 2024 con reflexiones de temas importantes para llevarlos a la reflexión y vivir creando y haciendo expectativas diferentes.

Porque la escritura es una forma de expresión en todos los sentidos y que los invito a escribir siendo una forma de desahogarse y tratar de alinearse con inteligencia, congruencia y paciencia, quienes son servidores públicos también son la sociedad una sociedad que también debe de escribir para mejorar, ya que nadie es perfecto en esta vida, ni en este mundo ni planeta, reflexionemos en todos los sentidos para mejorar, los invito hacer mejores seres humanos mas de lo que ya somos actuemos con esencia y paciencia pero sobre todo con congruencia con nuestras familias y amigos con todo mundo siempre por una sociedad, un Morelos y un país mejor.