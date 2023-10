La Reflexión de octubre, mes de la concientización del síndrome de Down

Síndrome de Down se llama esta condición de vida, una condición con una esencia única que derrama amor; por ello yo le llamo EL CROMOSOMA DEL AMOR, ese cromosoma que nace en el vientre de la mamá que va a traer al mundo a ese gran ser humano con una condición de vida.

Desafortunadamente existe discriminación y malos tratos hacia las personas con esta condición no son aceptadas por la sociedad ni los por diferentes sectores de la república mexicana y hasta algunas veces tampoco dentro del núcleo familiar, cuando debe de ser lo contrario en la familia, donde existe un porcentaje mínimo que el PAPÁ, al saber que nació un hijo o hija con sindrome de Down, hace sus maletas y se va del hogar, abandonando no solo a su pareja, sino a sangre de su sangre.

Hacer consciencia de esta condición de vida nos invita a una sola palabra ACEPTACIÓN, esta es la palabra mágica que debe de sonar y hacerse viral para realizar una inclusión en MIL PORCIENTO.

Y que esa inclusión debe de aplicarse en la familia, papás, hermanos, tíos, primos y abuelos, partiendo de la familia, se debe de general una inclusión en TODAS LAS ESCUELAS Y UNIVERSIDADES DE TODOS LOS NIVELES, hacia la inclusión educativa para las personas con el CROMOSOMA DEL AMOR, y así redondear la inclusión laboral con aceptación en TODOS LOS SECTORES EMPRESARIALES Y PÚBLICOS para que el ser humano con síndrome de Down se sienta realizado en su trabajo.

En esta vida el ser humano con síndrome de Down también se forma UN ADULTO MAYOR, ese adulto mayor que debe de ser atendido como cualquiera para terminar su ciclo de vida pleno y gozar de manera importante de la vida que todo ser humano tiene, y con base en ello EL TRATO DEBE DE SER EL ADECUADO, CON PACIENCIA, COMPRENSIÓN Y AMOR.

Invito a tomar esta reflexión para la sociedad de toda la republica mexicana y de todos los municipios de MORELOS.