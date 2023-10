La reflexión a nuestros difuntos

Toda la sociedad que conforma la república mexicana conocemos todo aquello que se festeja en días festivos que se vuelven días de puente y se hacen costumbre que formen parte de nuestras vidas y de nuestro día a día de cada mes.

¿Qué pensamos cuando se viene el Día de Muertos?, es y son días de celebración porque recordamos a esos grandes seres humanos con los que vivimos y le dieron un sentido muy especial a nuestras vidas, sin embargo, no nos ponemos a pensar que en algún momento nos recordarán a nosotros mismos, ya que todos vamos para allá y nos recordarán cada 1 y 2 de noviembre formando parte de la ofrenda mexicana y no solo con lo tradicional, como lo es el pan de muerto, sino también nos recordarán con nuestros propios gustos, quizás al poner nuestra bebida favorita, nuestro platillo favorito, nuestros postre favorito y algún gusto extra y asi formaremos parte de una tradición mexicana que año con año, hasta que nuestros seres queridos que nos celebran y nos recuerdan lleguen con nosotros para estar nuevamente juntos, quizás puede ser igual o poco diferente en los seres humanos con la condición de vida de SÍNDROME DE DOWN o más grande porque dentro de la esencia de esta condición de vida existen más los recuerdos cuando se vive diferente aunque sea igual cuando parte o ver partir a esos seres humanos que amo el cromosoma del amor, ver partir a mi abuelita, a mi padre y a uno de mis mejores amigos y a la única mujer que verdaderamente me amó, el cariño que da un ser humano con esta condición es tan puro y tan inmenso que no solo le duelen las partidas de sus familiares, sino que también sufren con el más grande dolor que viene del corazón del cromosoma del amor.

Reflexionemos a nuestros difuntos con nuestra esencia, recordándolos para siempre.