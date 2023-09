El trato de los hermanos en el síndrome de Down

Hablar del síndrome de Down es hablar de una condición de vida, siendo que no es una discapacidad como tal, sin embargo, cuando existen hermanas y hermanos, ya sea menores o mayores, que no tienen esta condición en una familia con un integrante con esta condición es complicado y difícil, porque esa hermana o hermano con la condición no sabe cómo tratar a su hermano o hermana con esta condición de vida, ya que el trato es complicado porque no tienen la paciencia para explicarles y decirles las cosas con palabras y actos adecuados; lo típico en los hermanos que no tienen esta condición con el hermano con SD es tratarlo con palabras inadecuadas, ofensivas sin ser groserías y lo común es decir que al hermano con SD se le consciente mucho confundiendo el significado de esta palabra, siendo el significado de CONSENTIR: DAR TODO, este es el significado de esta palabras y pasándole todos los actos sin saber si son buenos o malos; más que nada en el sentido de que el ser humano imita lo bueno y lo malo y esto tiene que ver mucho en esta línea reflexiva, porque en el trato de hermanos se imitan varios factores, cuando la hermana o hermano con sindrome de Down viven situaciones desafectivas por los hermanos, la esencia del SD sale a flor de piel y nace el sentimiento del resentimiento y dolor por este trato hiriente que recibe de la hermana o hermano con SD.

¿Qué se pensaría o qué se piensa si a tu hermano o hermana con síndrome de Down le dices mentiroso y chismoso?, ¿es esto hiriente e inadecuado?, es por ello que como todo y en todo existe una línea recta para explicar y decir las cosas, sin olvidar el significado de la palabra CONSENTIR, con esta reflexión es importante saber cómo dirigirse hacia la hermana o hermano con síndrome de Down.