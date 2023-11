El Inicio del fin de un año de vida

¿A qué hora?, ¿ya tan rápido?, son las preguntas que comúnmente nos hacemos cuando está por terminar un año más; si el tiempo fuera más lento y las horas no pasaran tan rápido pudiéramos disfrutar más de la vida, tendríamos más tiempo de hacer lo que nos gusta hacer y disfrutaríamos más.

Hoy inicia el fin de un año más de vida, donde podemos tener miles de interrogantes de: ¿Por qué tan rápido?, aquí la reflexión es disfrutar cada hora, cada minuto, cada segundo y ¿por qué no?, cada fin de semana, cada sábado, cada domingo y así también disfrutar a la familia y a los amigos; una de las partes de este inicio del fin de año es el dar y recibir y en nuestras mentes lo importante es darnos y recibirnos mentalmente para sentirnos mejor de lo que nos sentimos, la perspectiva de esta, en el sentido del ser humano con una condición de vida que es el síndrome de Down, es que desde una esencia diferente, donde el ingrediente principal de la esencia del cromosoma del amor es el amor es que nos amamos, disfrutamos con nuestra esencia, le sonreímos a todo y a todos hasta cuando vemos la televisión o nos vemos en el espejo nos sonreímos; abrazamos la vida y todo lo que nos invita esta reflexión y valorar todo aquello con lo cual inicio este hermoso año y poder expresar y decir: Vida, hoy te doy las gracias por un año más que llega a su fin y que me has enseñado a reflexionar para ser mejor persona; te doy las gracias por mi familia, por mis amigos y por mis amigas y amigos que he adoptado como mi familia, porque han estado conmigo en cada momento, en cada instante y en cada respiro de mi vida. Siempre pero siempre gracias por el inicio del fin de un año más de vida.