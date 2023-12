Bienvenido, Año Nuevo

Soy el 2023, así me llamo e inicié el pasado 1 de enero; tengo 12 meses, dentro de estos 12 meses, cuatro semanas en enero, 4 semanas en febrero, 4 semanas en marzo, 4 semanas en abril, 4 semanas en mayo y así hasta el mes ultimo diciembre, el mes donde me estoy despidiendo y les doy las gracias por permitirme darles retos, objetivos, obstáculos, cosas malas, cosas buenas, comida, vestido, techo, temblores, lluvias, vacaciones, festividades, puentes, reconocimientos, mucho y excesivo trabajo y, a pesar de todo esto, les doy las gracias. Mmm… creo que se me olvidaba algo o algunas cosas, como amor, paz, tranquilidad.

Me voy y les doy las gracias, les pido que me reflexionen para que le den la bienvenida al 2024 y aquí se los presento: amigos y sociedad morelense y de toda la república mexicana, soy el 2024 y estoy a 2 días de iniciar; les quiero decir que vengo a darles más que 12 meses y 4 semanas en cada mes, más de 24 horas, les vengo a dar vibra para todos ustedes, mucho amor y de todo un poco, porque el 2023 me dijo: aún ay más, y sí, aún hay más de todo, de vivir la vida como es, aceptarla en todos los sentidos, vivir retos, experiencias y mucho conocimiento, pero vengo a enseñarles que hay que ser inclusivo, hay que aceptar en todos los sentidos a las personas con discapacidad para que en todos los sectores los acepten y toda la sociedad los tome de la mano. Soy el 2024 y les deseo con mis cuatro números que se hagan todos sus deseos realidad, para ser exactos para que sus 12 deseos sean tan grandes como el número 12 y los logren y los vivan como los últimos de su vida, y sobre todo que valoren todo lo que les vengo a dar FELICIDADES A TODOS Y SONRÍANME.