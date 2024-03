Sistema de Agua de Zacatepec: Se declara ilegal emplazamiento a huelga

Los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec (SCAPSZ) informaron que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) de Morelos declaró como ilegal el emplazamiento a huelga que tenían planeado para exigir la revisión de sus prestaciones laborales.

Noelia Medina Pedrosa, secretaria general del SCAPSZ, dijo estar indignada por el giro que le dieron a la demanda laboral del gremio: "Ya nos habían dicho que la huelga estaba a nuestro favor; para el viernes el fallo sale en contra. Pensamos que metieron mano negra", expresó.

"No entendemos el giro que le dieron a las demandas, cuando lo único que pedimos es el respeto a nuestros derechos y prestaciones laborales, que desde hace diez años las teníamos y hace año y medio no las quitaron", agregó Medina Pedrosa.

"No necesitamos más cosas que nuestras prestaciones, no estamos peleando otra cosa. No sé qué pasaría, pero si esto no fuera legal no hubieran aceptado nuestra demanda desde el primer momento que metimos los documentos. Nos hubiera dicho el TECA que no procedía, pero no lo hicieron", comentó la secretaria general del STSAPZ.

Por lo anterior, los trabajadores del Sistema de Agua Potable de Zacatepec se presentaron a laboral como lo hacen todos los días, pero informaron que ya emprendieron un proceso de demanda contra la autoridad municipal y la resolución del TECA.