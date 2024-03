Trabajadores del Sistema de Agua de Zacatepec alistan la huelga

El sábado 16 de marzo podría estallar la huelga en el Sistema de Agua Potable de Zacatepec ante la falta de acuerdos y las nulas negociaciones entre el Ayuntamiento y los trabajadores, quienes señalan que no hay el mínimo interés por parte de las autoridades municipales en conciliar con los sindicalizados.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec (SCAPSZ), Noelia Medina Pedroza, dio a conocer que este miércoles 13 de marzo se llevó a cabo la tercera audiencia en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA), donde la representante legal del SAPSZ manifestó que las autoridades municipales, presididas por el alcalde José Luis Maya Torres, no conciliarán con los sindicalizados.

"Estamos en esta plática para que la ciudadanía se dé cuenta, sepa qué es lo que va a pasar, porque nosotros tenemos tres meses tratando de conciliar con el presidente (municipal) y él no nos ha dado ninguna respuesta", expresó Medina Pedroza en compañía de una veintena de trabajadores del SCAPSZ.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

La audiencia de conciliación celebrada en el TECA fue la tercera y última sobre el emplazamiento a huelga, que vence a las 15:00 horas del sábado 16 de marzo. "Tres meses se tuvieron y tres audiencias, solo en la primera fue el director y en esta última la representante legal, que dejo claro que no hay conciliación", señaló la secretaria del sindicato.

"La licenciada le habló al presidente municipal, y dijo que no iba a ir porque no tenía caso que fuera, el presidente (municipal) le había dicho que no había conciliación y que se siguiera el procedimiento, pero el TECA insistió en una última cita de conciliación para las 12:00 horas del 15 de marzo, y si para este viernes se siguen negando sus prestaciones sindicales y sus derechos y prestaciones laborales, (los trabajadores) se van a huelga el sábado".

"Lo único que estamos pidiendo es que nos devuelvan las prestaciones que teníamos, el bono de puntualidad, la compensación, los quinquenios, el apoyo de despensas que en conjunto representan un adeudo de 718 mil pesos que les deben desde la segunda quincena de septiembre a diciembre de 2023 y sin contar lo que va de este año", agregó Noelia Medina.

Oficinas del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec (SCAPSZ) / Angelina Albarrán / El Sol de Cuernavaca

La secretaria sindical manifestó que el Alcalde pretende desconocer al sindicato que, tras un problema interno, en octubre de 2023 les dieron la toma de nota por cuatro años, todo de manera legal; "nosotros no hemos hecho nada que no sea legal, y así lo pidió el Alcalde y no sabemos qué esté pasando con el presidente José Luis Maya que se niega a reconocer y cumplir con las prestaciones laborales de los trabajadores del SCAPSZ".

Los trabajadores del Sistema de Agua Potable de Zacatepec hacen un llamado a la población a tomar las medidas necesarias para que almacenen guarden agua, ya que de estallar la huelga desconocen por cuanto tiempo podría ser. Por lo pronto acudirán a la audiencia del próximo viernes en espera de que se tenga respuesta favorable de las autoridades municipales.

La secretaria general del sindicato de trabajadores del sistema de agua potable de Zacatepec, Noelia Medina Pedroza, dio a conocer que este miércoles se llevó la tercera audiencia en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje

📹Angelina Albarránhttps://t.co/YWFP5iTckX pic.twitter.com/4P91PwRSTg — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) March 13, 2024