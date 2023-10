Advierten por estiaje severo; llaman a los agricultores a cuidar el agua

La Asociación de Usuarios de Agua de Riego Agro Siglo XXI ha emitido un llamado urgente a los agricultores para que cuiden y racionen el agua en sus campos debido a la falta de precipitaciones. El presidente de la agrupación, Carlos Salgado Olvera, advierte sobre la posibilidad de un estiaje más severo que el del año anterior.

La falta de lluvias en Morelos y en todo el país durante dos temporadas consecutivas ha llevado a la preocupación por el periodo de estiaje, que se prevé será uno de los más difíciles si no se administra adecuadamente el agua. Los ríos no han crecido, las presas y cuerpos de agua no han capturado la cantidad necesaria para el riego agrícola, y los mantos freáticos también están en condiciones precarias.

Esta situación se refleja en las pérdidas significativas en los cultivos de temporada, con una disminución en la producción de maíz y sorgo, así como una reducción en los niveles de los manantiales, como el canal de riego de las estacas, que es crucial para la zona de riego del sur.

A pesar de las lluvias pronosticadas para noviembre, se teme que para febrero la falta de agua en los canales de riego se haga evidente en toda la zona de cultivo, por lo que es necesario tomar medidas desde ahora.

Las reuniones en los ejidos están siendo utilizadas como una estrategia para concienciar a los productores sobre la importancia de cuidar los sistemas de riego, espaciando los tandeos y permitiendo que el agua llegue a todos los campos, especialmente a los más alejados del sistema de Agro Siglo XXI.