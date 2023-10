Productores de Tlaltizapán perdieron todos sus cultivos

Productores de Tlaltizapán reportaron la pérdida de todos los cultivos de temporal, como maíz, sorgo, calabazas e incluso jícama, así lo dio a conocer el presidente del Comisariado Ejidal, Aristeo Rodríguez Barrera, quien llamó a los tres niveles de gobierno a voltear los ojos al campo morelense.

Rodríguez Barrera señaló que el siniestro agrícola es en todo el estado; dijo que en Tlaltizapán se empezó a sembrar en el mes de junio con maíz y sorgo, además de alternar otros cultivos de temporal, desgraciadamente no hubo lluvias suficientes para que las cosechas pudieran salir adelante y muchas de las plantas se secaron.

El presidente del Comisariado Ejidal explicó en los lugares donde sembraron jicama y llegaba agua pudieron tener uno o dos riegos para sacarla adelante, desgraciadamente también tampoco se desarrollaron. En el caso del maíz en los campos de temporal no hay riego, por lo que no se pudieron salvar esas siembras.

Los cultivos de calabaza que se usa para esta época de Día de Muertos se perdieron y las que se lograron cosechar no consiguieron madurar, quedaron chicas algunas están verdes, comentó Aristeo Rodríguez; "cayó el agua al final y las están cortando así, y así las van a vender o sea el que compre calabaza se le van a deshacer en la cazuela porque pues cuando están tiernas pues no se cuecen adecuadamente".

El líder ejidal considera que se viene una temporada muy amarga ya que las familias de los productores se reservan su maíz para consumo y guardan para el alimento de sus animales no van a tener ni zacate para pastura de animales.

"Nosotros sembramos calabacita y desgraciadamente se secó toda, no cosechamos más que pura flor, pero muy pequeña, no llenó la calabaza y algunas que están muy chiquitas no quisieron desarrollar, se quedaron como bolas como si fuera melones", externó Rodríguez Barrera.

El presidente del Comisariado Ejidal manifestó que no se tiene el apoyo de los gobiernos estatal, municipal o federal, pues el único recurso que les proveen son los apoyos de Sembrando Vida, que son 7 mil 300 pesos, lo cual resulta insuficiente pues una tonelada fertilizante cuesta casi 9 mil 500 y el apoyo que da el Ayuntamiento sólo alcanza para algunos productores

"Productores de temporal somos muchos, pero cada año son menos los que se arriesgan a sembrar y este año fueron 150 que sembraron con 250 hectáreas, le invirtieron en el caso de la jícama, hay productores que resembraron aun cuando es muy cara la semilla, hubo quienes hasta resembraron dos o tres veces y no van a cosechar, y en el caso de la jícama no rindió como se esperaba", finalizó Aristeo Rodríguez.







