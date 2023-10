Sequía en Tlaquiltenango: Pérdida total en producción de maíz y sorgo

La falta de lluvias en el municipio de Tlaquiltenango ha causado pérdidas totales en la producción de maíz y sorgo de Temporal.

Según el director de Desarrollo Agropecuario del municipio, Andrés Morán Abundes, el 25% de los cultivos se secó, mientras que el restante no produjo.

Los ejidatarios, agricultores de terrenos comunitarios, indican que este año no contarán con maíz ni para alimentar a sus familias o ganado.

Impacto a nivel local y llamado a autoridades

De los mil 294 productores registrados que siembran en temporal, el 25% experimentó la sequía de sus plantas y el resto no tuvo desarrollo en sus cultivos.

El reporte de daños ya ha sido enviado al Gobierno del Estado de Morelos, específicamente a la secretaria de Desarrollo Agropecuario, dirigida por Omar Taboada Nasser.

Están en espera de apoyo del seguro agrícola, aunque todavía no se define la respuesta a esta situación. Cabe destacar que la superficie afectada abarca 3 mil 122.8 hectáreas, y esto no incluye a productores independientes que no están registrados.

Esperanza en las lluvias de octubre

A pesar de que las recientes lluvias y ciclones de octubre llegaron tarde y no beneficiaron a los cultivos de temporal, Morán Abundes señaló que son esenciales para la recarga de mantos acuíferos, presas y bordos distribuidos en el municipio.

Estas fuentes de agua son vitales para las parcelas de riego y para los animales. La esperanza es que las lluvias continúen para garantizar agua, crucial para la fauna y flora de la reserva de la biosfera.