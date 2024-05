Panteón La Leona alberga las memorias del amor de una madre

Uno de los cementerios más visitados durante la celebración del Día de las Madres, es el Panteón de La Leona, ubicado en la colonia Carolina de Cuernavaca, diversas personas y familias enteras se dieron cita para llevar flores y veladoras a las tumbas en memoria de las mamás que ya han fallecido.

En un ambiente de fiesta y también de nostalgia, las personas llegaron al cementerio para arreglar las tumbas e incluso pasar un momento en familia recordando a las mamás y abuelitas.

La señora Martha Rodríguez acudió al panteón acompañada de su hijo, para visitar el nicho donde descansa su madre desde el año 2010, y comentó que generalmente acude cada 10 de mayo y cuando es cumpleaños de su mamá para recordarla y traerle flores.

“La recuerdo con mucho cariño y con mucho amor porque ella fue todo para mí, era mi madrecita linda. Siempre nos enseñó a hacer quehacer, hasta a mi hijo lo enseñó a bordar a tejer, él sabe hacerlo mejor que yo. Trajimos tamales para comer algo porque venimos de rápido a dejarle flores y pasar un ratito aquí. Espero que mi mamá esté contenta donde quiera que esté, gracias a Dios y a la Virgen que estamos muy bien, y que no estén con pendiente”, expresó Martha Rodríguez.

El señor Santos Salinas Marure, quien tiene 87 años de edad, viene desde Jiutepec para visitar la tumba de su mamá, quien partió desde hace ya muchos años, pero a quien siempre recuerda con cariño y nostalgia, por eso le llevó sus flores, especialmente un girasol y una veladora en este día especial.

“Estoy visitando a mi mamacita linda, que la verdad ya no recuerdo hace cuántos años partió, unos 15 o 20 años, por ahí debe decir en la tumba. Ella nos quería mucho, y nosotros a ella; ahorita de la familia sólo quedamos mi hermana Guadalupe Salinas y yo, pero ella vive en Guerrero y no pudo venir por eso me toca a mí traerle sus flores y veladora”, dijo don Santos Salinas Marure.

Y entre los recuerdos que tiene con su mamá, son los valiosos consejos y valores que siempre les dio, “Nos decía que no fuéramos desobedientes y que respetáramos a los mayores. En aquel tiempo nos hincábamos y le besábamos la mano a los padrinos, ahora eso ya no se hace, eso ya tiene muchos años”.

La señora Virginia Ávila, adornó con muchas flores la tumba de su mamá, pues menciona que le gustaban mucho, y cada 10 de mayo, procura visitarla y arreglar el nicho en este día especial.

“La recordamos con el corazón y mucho amor siempre, ella falleció hace ya 20 años y cada año venimos a visitar, y traerle sus flores, a ella todas le gustaban, por eso llenamos su tumba con muchas flores diferentes. Uno de sus mejores consejos, es que, siempre nos decía que fuéramos buenas personas con todo mundo, ella era muy buena, la mejor mamá para mí”, dijo Virginia Ávila.