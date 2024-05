Madre buscadora resignifica el 10 de mayo a través de su lucha

Alma Grisela Nieto busca a su hijo Diego Armando quien desapareció en Xochitepec desde hace 12 años, su caso se encuentra al igual de otros seis mil 500 dentro del padrón de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (Cearv); el cual guarda más del 50 por ciento de casos de víctimas de desaparición forzada.

Cada 10 de mayo “Día de las Madres” conmemora la memoria de su hijo, aunque para ella, esta fecha adoptó otro significado enfocado en la lucha diaria por encontrar a su hijo. El coraje contra las autoridades e injusticia es un impulso para no perder el camino.

“Para mí ya no es significativo el festejar este día como mamá porque nos hace falta un ser querido que es nuestro hijo. No hay festejo, al contrario, hay dolor, sentimientos y coraje hacia las autoridades que no hacen absolutamente nada”, expresó Alma.

Alma recientemente fue notificada sobre la posible identificación del perfil genético, el cual, tomará la Fiscalía General del Estado (FGE) para compararlo y así tener nuevamente una luz de esperanza para localizarlo.

“Yo voy a seguir yendo a dónde tenga que ir y seguir poniendo las quejas, aunque les duela y les moleste, porque hay dependencias que no les gusta que hablen mal de ellos”, agregó.

De no encontrar respuesta en los próximos meses, el 13 de agosto de 2024 serán ya 13 años sin poder estar cerca de su familiar.

Vicario reconoce su labor de búsqueda

El vicario general de la Diócesis de Cuernavaca, Tomas Tora ofreció una oración por las madres buscadoras que continúan con su labor a pesar de la crisis de inseguridad que se vive en Morelos.

"Concédeles Señor ese encuentro necesario para calmar el dolor, el sufrimiento, en sus corazones; recuerda a las autoridades la justicia necesaria que se les debe a las familias de víctimas de desaparecidos", enunció Tomas Tora.