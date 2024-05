10 de mayo | La lucha incansable de las madres buscadoras

“Llevo nueve años pasando el 10 de mayo en la calle, en marchas, extrañando a mi hija día con día y más esa fecha, porque ella me cantaba. Son muchos recuerdos que te vienen a la mente de cuando ellos están con nosotros y son nueve años en los cuales no he tenido respuestas de la Fiscalía”, dice Tranquilina Hernández Lagunas.

Tranquilina es madre de Mireya Montiel Hernández y vocera y representante del colectivo Familias resilientes Morelos, integrado en su mayoría por madres buscadoras que día con día luchan por encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

En septiembre de 2014 Mireya, de entonces 18 años, desapareció en Cuernavaca, Morelos, luego de salir con un joven, quien era su novio, de 22 años en ese momento.

A partir de entonces Tranquilina comenzó una búsqueda por diferentes estados de la República que ha durado casi una década.

Mireya es una de las cerca de 3 mil 300 personas que se encuentran desaparecidas en el estado de Morelos, de acuerdo con cifras de organismos independientes dedicados a la protección de derechos humanos.

Son más de 3 mil madres que buscan a sus hijos, entre ellas, Tranquilina, quien, asegura, poco a poco va perdiendo la fe por encontrar a su hija ante la indolencia de las autoridades.

Este año me siento cansada, devastada, sin esperanzas de que las autoridades vayan a regresarme a mi hija.

En Morelos, de acuerdo con cifras de la Comisión de Búsqueda de Personas el 60 por ciento de los reportes de desaparición corresponden a mujeres.

Un cambio de rutina radical

Hernández Lagunas cambió su dinámica diaria y comenzó a involucrarse con las personas que tienen la necesidad de encontrar a sus seres queridos.

Su día empieza con llamadas telefónicas a la Fiscalía General del Estado, a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, pero también a las víctimas indirectas de este delito.

“Siempre es estar en llamadas, con las personas que necesitan lamentablemente la ayuda, con el fiscal o con sus MPs para que los reciban. Viendo qué les falta, con la CEARV, o sea mi día a día se convirtió en ayudar a las familias que lamentablemente van llegando o quienes tienen perdido a su familiar desde hace tiempo".

Recorte de padrón de desaparecidos

En diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un nuevo censo de personas desaparecidas, en el que habían rasurado al menos 10 mil nombres de desaparecidos; entre ellos estaba Mireya.

No sé si recuerden que el presidente AMLO dijo que ya se habían reducido las cifras, que ya había personas localizadas, bueno pues más desesperanzada estoy porque reviso su lista y resulta que mi hija está en la lista de los localizados. Si es así, pues que me lleven con ella.

Como madre buscadora sólo pide una cosa, que las autoridades: “Que hagan su chamba y que la hagan bien, que no se estén llenando los Semefos otra vez de más cuerpos, porque lo más fácil es echarlos a una fosa común o tenerlos por años ahí”.

Centro Nacional de Identificación, una esperanza menos

La desaparición del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) en el municipio de Xochitepec representa para Tranquilina una esperanza menos.

“De la nada dejo de funcionar y resultó, como les venía diciendo, que no fuera a ser un elefante blanco, y efectivamente así fue, dónde gasto recurso, donaciones que llegaron para el centro y no nos saben decir que va a pasar”.

Para ella y para cientos, miles de mujeres en el país, no hay nada que celebrar el 10 de mayo, más bien, dijo, es alimentar el dolor por lo que nos hacen falta.

“Las madres ya no festejamos, el 10 de mayo dejó de ser un día festivo para nosotras y sólo es la lucha por buscarlos y encontrarlos, lamentablemente nuestra vida ha vuelto día con día dolorosa y nos hacen falta”.