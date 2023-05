Víctimas reclaman discrecionalidad en búsqueda de desaparecidas

Tranquilina Hernández, vocera del colectivo Familias Resilientes Morelos, acusó que la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) actúa con discrecionalidad en los casos de búsqueda de personas desaparecidas y que sólo trabajan cuando el caso se vuelve mediático en los medios de comunicación.

Hernández aseguró que, la FGE siempre debe realizar jornadas de búsqueda, como la que hicieron en el caso de Leslie, una joven de la Ciudad de México que desapareció en Morelos y que fue localizada sin vida en el estado de Guerrero el pasado 17 de mayo.

Aseguró que, así como realizaron las jornadas de búsqueda de Leslie durante varios días hasta dar con su paradero, con esa velocidad y agilidad deben de trabajar en la búsqueda e investigación del resto de víctimas de desaparición forzada originarias de Morelos.

Sobre esto, una madre opinó lo siguiente: "Con mi hija, por ejemplo, nunca se hicieron estás búsquedas inmediatas con tanta gente, si se hubieran hecho mi hija no hubiera tardado más de un día desaparecida, sin embargo, ya va para nueve años". La hija de la víctima tiene por nombre Mireya Montiel, quien desapareció cuando tenía 18 años el 13 de septiembre de 2014.

Por esta razón, Hernández urgió a la FGE no dar "carpetazos": "Hay casos de chicas que llevan un mes desaparecidas y no les han tomado su denuncia, después de un mes a dónde vamos a ir a buscar sí desde el principio no se les buscó", comentó la vocera del colectivo Familias Resilientes Morelos.