Marchan en Emiliano Zapata para exigir localizar a desaparecidos

El viernes 12 de mayo, vecinos de diferentes colonias de Emiliano Zapata, familiares y amigos realizaron una caminata a la que denominaron "Marcha Silenciosa", para pedir que localicen a cinco jóvenes que desaparecieron cuando acudieron a una fiesta en la colonia Lázaro Cárdenas del Río Cuernavaca, en los límites con Temixco.

Se trata de Job Hernández Sandoval de 40 años de edad, Jesús Sotelo Belmaceda de 14 años, David Betancourt Rodríguez de 53 años de edad, Israel Gilberto Belmaceda Martínez de 40 años y María Esther Moreno Andrés de 40 años.

"No queremos venganza, solo queremos saber dónde están nuestros familiares", expresó Antonio Belmaceda Martínez tío de uno de los jóvenes, quien confirmó que ellos llegaron al festejo y que incluso hubo un vídeo en el que se observa que están cantando.

Mencionó que el último contacto que tuvieron fue a las 0:00 horas, y que existe un audio en el que se asegura que uno de ellos cinco fue golpeado.

"Si llegaron a la fiesta y hay un audio de la señora hablando, pidiendo ayuda, que habían golpeado a uno de ellos y que se encontraba tirado afuera en la calle, que le dijo la de la fiesta, ahí está tirado, pero a nosotros no nos dejan salir", señaló Belmaceda Martínez.

Mencionó que ellos no están buscando venganza o castigo, si es que hubo personas involucradas en la desaparición, lo único que quieren es dar con el paradero de sus seres queridos.

"Nosotros no pedimos que se castigue, no queremos venganza, nada. Lo que queremos son a las personas, los cuerpos, porque no es justo que se desaparezcan, no son animales... vivos o muertos los queremos, no queremos problemas".

Con veladora en mano y sin decir ni una palabra, quienes integraron el contingente partieron desde la avenida Emiliano Zapata en la colonia Pro-Hogar con rumbo a la parroquia de San Francisco de Asís de la cabecera municipal.

Por su parte, autoridades del estado como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE), la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y autoridades municipales de Cuernavaca, Temixco y Emiliano Zapata, sumaron esfuerzos para realizar acciones de búsqueda en campo.

Sin embargo, hasta el momento no se tiene ningún rastro de estas cinco personas.