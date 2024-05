Condiciones climáticas reavivan incendio en Puente de Ixtla

Vecinos de Tilzapotla y El Salto en el municipio Puente de Ixtla solicitaron el apoyo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la secretaria de Desarrollo Sustentable (SDS) para combatir el incendio en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Huautla que se reavivó por las altas temperaturas y los vientos.

A pesar de haber anunciado que el incendio ubicado en las localidades El Zapote y Tilzapotla estaba 100 por ciento controlado, habitantes de la zona identificaron fumarolas de humo que más tarde se convirtieron en llamas; sin embargo en esta ocasión se extendió también por "El Salto".

En redes sociales el ayudante municipal David Delgado Hernández hizo un llamado a la ciudadanía a apoyar con las acciones de seguridad. “No cesa el fuego en la comunidad del SALTO, nuevamente pedimos su apoyo para salir con una brigada el día de mañana domingo a las 7:00 am, punto de reunión zócalo de Tilzapotla, nuestros amigos de El Salto hoy más que nunca necesitan el apoyo, ellos no han dejado de trabajar ni un momento, favor de llevar rastrillos y bombas para fumigar".

Las acciones para sofocar el incendio iniciaron desde principios de mayo con el apoyo de más de 65 elementos de Protección Civil de Puente de Ixtla, Bomberos de Jojutla, la Comisaria Ejidal de Tilzapotla y Cruz Roja.

Al momento hay por lo menos 80 elementos de Conafor, Desarrollo Sustentable, Sedena, Bomberos, Protección Civil y sociedad civil. Además de las acciones por tierra, emprendieron vuelos de registro y supervisión con drones.