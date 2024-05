Incendio en Cerro Frío: piden apoyo de helicópteros o amagan con tomar carreteras

El ayudante municipal de Tilzapotla, David Delgado Hernández, hizo un llamado urgente a las autoridades para que apoyen con helicópteros para combatir el incendio registrado en el Cerro Frío que actualmente afecta a varias hectáreas de la reserva de la Biósfera de la Sierra de Huautla; de lo contrario, dijo, se verán en la necesidad de bloquear la carretera.

El incendio que inició la tarde del jueves a la altura de la comunidad de El Zapote se ha extendido hacia Tilzapotla, El Salto y la Tigra, por lo que pobladores aseguran que de no recibir apoyo de las autoridades estarían bloqueando la Autopista del Sol para recibir apoyos.

Desde que comenzó el siniestro, diariamente más de 100 personas se dedican a combatir el fuego que se sigue extendiendo debido a los vientos que se registran, principalmente, por las noches.

En las comunidades aledañas al siniestro, la población comienza a preocuparse por la salud y la vida de quienes acuden a realizar trabajos para sofocar el fuego, debido a que existen lugares inaccesibles y cañadas que podrían resultar peligrosas para los voluntarios. Este lunes, a las labores se integró personal del Ejército y de la Guardia Nacional.

Pedimos el apoyo gobierno estatal y federal de un helicóptero para combatir el fuego en las zonas que son inaccesibles como las cañadas; en caso de que no llegue el helicóptero, nos vamos a ver obligados a bloquear la autopista, no queremos hacerlo, no nos gustaría afectar a las personas que transitan a Guerrero o la Ciudad de México, o Puebla, pero nos urge que nos volteen a ver y mande el equipo necesario.

Delgado Hernández dijo que los brigadistas carecen de equipo como rastrillos y palas, además de que el personal es muy poco para combatir el fuego. “Son tres puntos del incendio y es muy difícil y es complicado estar combatiendo en el día y se extienda en la noche. No queremos exponer la vida de nadie”.

El incendio en la biósfera de la Sierra de Huautla ha afectado a más de 300 hectáreas de bosque. / Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

De acuerdo con Nahum Romero Hernández, comandante del Comando de Incidentes e integrante del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes (EEMI), la sequía y las altas temperaturas inciden en que el incendio no se haya logrado sofocar tras cuatro días de labores.

La humedad relativa es cero, los materiales son ligeros, medianos hay pocos y pesados no hay; la mayoría son ligeros, lo que ocasiona que las llamas se desplacen muy rápido y los vientos en la parte alta son muy fuertes, sobre todo después del mediodía hacia la tarde, los vientos son cambiantes, no tienen una dirección común o estable y eso no ayuda a combatir el incendio.

Detalló que por el momento trabajan en la contención del fuego, sobre todo en el lado sororiente y norponiente, para evitar que se extienda hacia las poblaciones.

“Las instancias estatal como federal estamos trabajando aquí. Aquí conjuntamos toda la información de las comunidades incluyendo a PC del municipio de Puente de Ixtla, de Jojutla y eso se los agradecemos; le pedimos a la población que nos ayuden, hay mucha gente que ayuda a traer agua comida hay voluntarios, hay un grupo importante”.

Se estima una afectación aproximada de 350 hectáreas; “lo que buscamos es controlar el incendio lo más pronto posible, para que no llegue a las poblaciones y que no contamine y no afecte los recursos naturales”.