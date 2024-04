Incendio en mina de Tezontepec sigue sin atenderse: diputada

La diputada local Andrea Gordillo Vega aseguró que, aunque ya se aprobaron recursos del Fondo Verde para atender la contingencia ambiental generada por el incendio en la mina de Tezontepec, el Ayuntamiento de Jiutepec aún no realiza ningún trabajo.

El primero de abril el incendio en la mina de Tezontepec cumplió un año activo, donde continúan algunas fumarolas que generan afectaciones a vecinos del lugar y al medio ambiente.

La diputada local, Andrea Gordillo, indicó que se aprobaron recursos del Fondo Verde para aplicarlos en trabajos de remediación en la Mina de Tezontepec, sin embargo, el Ayuntamiento de Jiutepec no ha iniciado acciones



Gordillo Vega, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso de Morelos, informó que aprobaron destinar recursos del Fondo Verde a la remediación de la mina de Tezontepec.

"Habíamos hecho el acuerdo junto con los ciudadanos y vecinos que le iba a quedar al municipio, para que el municipio se hiciera responsable de esto, sin embargo, hoy no vemos una respuesta clara por parte del Ayuntamiento de Jiutepec, pero lo vamos a exigir", señaló la diputada local.

Gordillo Vega indicó que los vecinos ya no pueden seguir esperando, puesto que ya presentan afectaciones en su salud, y que no es posible que las autoridades del Ayuntamiento de Jiutepec aún no destinen los recursos para las acciones de remediación.

"No queremos corrupción, no queremos desvío de recurso, queremos que ese recurso del Fondo Verde sea implementado en la mina de Tezontepec", señaló

Recordar que en abril los vecinos afectados se manifestaron a las afueras del Ayuntamiento de Jiutepec, para exigir se hicieran las acciones del proyecto de remediación, sin embargo, las autoridades alegaron que aún no recibían los recursos, no obstante, se tiene conocimiento que ya lo recibieron, pero no han iniciado los trabajos.