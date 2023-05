Hasta 18% del padrón lo integran víctimas de desaparición

El 18 por ciento del padrón estatal de víctimas está representado por víctimas de desaparición. En Morelos existen casos provenientes de otras entidades, principalmente de Guerrero, donde el delito se comete allá, pero el cuerpo de la víctima es arrojado en tierras morelenses, así lo dio a conocer Penélope Picazo Hernández, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV).

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

"Tenemos un porcentaje aproximado de entre 17 a un 18 por ciento de quienes están integrados en el padrón, son por desaparición de personas, porque ya en algunos otros casos son hallados sin vida y cambia el delito", mencionó Picazo Hernández y agregó: "Tenemos personas que vienen en búsqueda de personas provenientes de otros estados, pero no hay acompañamiento por parte del estado, porque les dicen que el delito no ocurrió en Morelos, y no se interviene, de estos tenemos entre cuatro y cinco casos".

Familiares de víctimas de se quedan en el "limbo jurídico"

Muchas de las familias afectadas por este delito se quedan en el "limbo jurídico", pues se trata de todo un proceso para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE) declare a las personas desaparecidas en calidad de "víctimas", ya que les piden requisitos como el hecho de haber solicitado una Alerta de Búsqueda dentro de las primeras horas de la desaparición.

Picazo Hernández, dijo que en el primer cuatrimestre de 2023 se tiene un incremento del 30 por ciento en el padrón de víctimas, que pasó de poco más de tres mil a cuatro mil 200 víctimas.