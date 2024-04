Margarita González: Con unidad, Morelos llegará a una nueva etapa

La candidata a la gubernatura de Morelos por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Margarita González Saravia visitó la comunidad de Alpuyeca y Mazatepec, donde expuso que con la unidad y fuerza de los partidos aliados de la coalición, Morelos llegará a una nueva etapa: "Es una coalición ganadora que va a llevar al estado a una nueva etapa".

González Saravia afirmó que actualmente el pueblo ya no se deja engañar con las guerras sucias y resaltó que las prácticas deshonestas de la oposición no funcionaran para desprestigiarla. Incluso aseguró que en las encuestas ella sigue arriba, sobre todo después de ganar el debate, donde no cayó en los insultos y denostaciones de las demás candidatas, que falsamente la querían relacionar con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

➡️ Noticias útiles en el CANAL de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Margarita González Saravia junto a Itzel Zuleima Preza Lugo y Juan Ángel Flores Bustamante. / Cortesía / Margarita González Saravia

Asimismo, González Saravia dijo que su gobierno no tendrá tolerancia con las acciones que traicionen al pueblo y seguirá los pasos de Andrés Manuel López Obrador y de su sucesora en los trabajos del segundo piso de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su visita a Mazatepec estuvo presente Itzel Zuleima Preza Lugo, candidata a presidenta municipal, quien refrendó su apoyo a González Saravia. También el candidato a diputado federal, Juan Ángel Flores Bustamante afirmó que con el apoyo del pueblo lograrán el bienestar de las y los morelenses.