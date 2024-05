Sequía afecta a 10 mil hectáreas de cultivos en Xoxocotla

La sequía afecta gravemente las 10 mil hectáreas de riego en el ejido de Xoxocotla, lo que perjudica, principalmente, a 205 productores de caña de azúcar.

Ramón Corona Aguilar, presidente del Comisariado Ejidal de Xoxocotla, informó que los cultivos se están secando y los agricultores viven con desesperación la falta de agua. La escasez, además, genera conflictos entre los productores por el acceso al recurso.

"El campo de Xoxocotla está viviendo una sequía que a todos los productores nos está llevando a la desesperación, porque no tenemos el recurso del agua, está muy escasa. Aquí entre nosotros mismos, entre paisanos, nos estamos peleando unos con otros por el agua".

Crisis en el campo de Morelos

La situación llevó a la pérdida de parcelas completas de caña de azúcar y otros cultivos como maíz, nopal y hortalizas.

"Somos 205 productores cañeros cuyas parcelas se están secando y hasta el momento no hemos podido recuperarlas por falta de agua. Son un total de 10 mil hectáreas de tierras de riego. Hay parcelas que tienen pérdida total por la sequía; ya el tronco está muy seco y aún no sabemos si se puedan recuperar con las próximas lluvias".

Algunos productores recurrieron a camiones cisterna para regar, pero esto resulta costoso e insuficiente. Además, el uso doméstico del agua de los canales de riego agrava la situación, ya que algunas personas utilizan bombas.

"Ya hemos reportado a las asociaciones cañeras y a la industria azucarera la difícil situación que estamos atravesando y tenemos la esperanza de que para este próximo temporal nos ayuden y que en este nos salven las lluvias y se recuperen ese cultivo de caña".

El año pasado, los agricultores reportaron pérdidas totales en sus cultivos y recibieron promesas de apoyo económico que no se cumplieron. Aunque este año se les proporcionó fertilizante, este apoyo es para 2024.

Ramón Corona Aguilar señaló que los recursos destinados a Xoxocotla no llegaron y que los apoyos que se entregaron fueron gestionados por las autoridades municipales, sin intervención del Comisariado Ejidal.

"Aquí no llegaron esos apoyos, y al comisariado ejidal no llegan esos beneficios. Los apoyos que llegaron de fertilizante fue a través de las autoridades municipales. Les confieso que no puedo hacer nada porque estos recursos los maneja desarrollo agropecuario del gobierno del estado y no llegaron a Xoxocotla".