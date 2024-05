Solo 30% de habitantes de Xoxocotla tiene agua potable

Solo 30 por ciento de la población del municipio indígena de Xoxocotla recibe agua potable ante el considerable descenso del manantial Chihuahuita, lamentó Modesto López, director del Sistema de Agua Potable de Xoxocotla. Reconoció que el agua del pozo La Joya es insuficiente para atender la demanda de la población.

Hace aproximadamente un mes el manantial Chihuahuita dio un bajón que jamás se había visto en la historia. De verdad es una situación desesperante porque todo mundo quiere agua.

Destacó que en los últimos 15 días han sostenido reuniones con los representantes del Sistema de Agua de Chihuahuita para buscar los problemas y soluciones. Confió que en la próxima temporada de lluvias el manantial pueda recuperarse.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Reconoció que cuando hicieron trabajos para detectar las fugas o tomas de agua clandestina lograron recuperar el abasto; sin embargo, hace un mes el agua dejó de llegar al depósito de piedra; lamentó que con el agua del pozo La Joya, que lo tienen trabajando 24 horas, 12 con energía solar y 12 con energía eléctrica, solo da de 17 a 20 litros por segundo y solo abastece a un 30 por ciento de la población.

Local Insuficiente, agua del Chihuahuita para nueve poblados de la zona sur

Ante esta situación se realizan tandeos de uno o dos días para que, por lo menos, tengan agua suficiente en sus cisternas tinacos para almacenar, pero hay una gran parte de la población como el barrio de Apozonalco a donde no le llega agua, y a donde se puede, se lleva agua con pipas, pero en los lugares donde hay pendientes no pueden llevar, ya que las unidades que tienen son viejas y están desgastadas y no logran llegar.

Po lo pronto se seguirá administrando el agua del pozo, dando agua por tandeos; se les deja uno o dos días para que puedan almacenar agua para un mes, para que, aunque poca la gente tenga agua por tres o cuatro semanas, dijo al reconocer que esta dura crisis de agua ha obligado a que todas las familias tengan cisterna para almacenar cuando hay.