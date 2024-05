Lagunas se secan en la zona sur de Morelos

En la zona sur de Morelos la sequía de agua provocó que distintas lagunas o represas se secarán. Municipios como Tetecala y Coatlán del Río son los más afectados, donde la población en general han padecido las consecuencias por la falta de lluvias en 2023.

No obstante, algunos pobladores aún no pierden la esperanza de que este 2024 el temporal de lluvias sea mejor, y que las lagunas logren una mayor captación de agua, no solamente para su uso cotidiano, sino también para la actividad agropecuaria.

Algunas lagunas de la zona sur de Morelos lucen secas por la falta de lluvias. / Angelina Albarrán / El Sol de Cuernavaca

¿Cuáles son las lagunas afectadas en la zona sur de Morelos?

En la comunidad de Contlalco del municipio de Tetecala hay lagunas que benefician a los cerca de 400 habitantes, cuya actividad económica es la agricultura, ganadería y la elaboración de productos de barro.

Sin embargo, la laguna de la comunidad y la que se ubica en la colonia Benito Juárez se secaron. En ambos sitios se observa que no han recibido mantenimiento en décadas, por lo que es poca el agua que se puede captar, además de la que se filtra al subsuelo.

Actualmente las lagunas en Contlalco se ven sin vida, sin agua y con el suelo agrietado. También se pueden ver algunas tuberías de donde la población tomaba agua, por ahora, ellos consiguen agua de un pozo que les abastece por tandeos.

En la comunidad de Contlalco del municipio de Tetecala las lagunas lucen completamente secas. / Angelina Albarrán / El Sol de Cuernavaca

Por otra parte, en la localidad de Apancingo del municipio de Coatlán del Río se secaron dos importantes vasos de agua, la represa de Apantzingo y la laguna de Michapa.

El hecho de que las dos represas, una ubicada cerca de una carretera entre Contlalco y Apancingo, y otra ubicada sobre la carretera de Amacuzac-Michapa se secaran, generó que la venta de ganado bajara, además de que la migración de los ciudadanos de la localidad aumentara.

Los pobladores comentaron que la laguna de Michapa se empezó a secar desde el año pasado, pues se vio afectada por la invasión del lirio acuático y la plaga del pez limpia vidrios, que es una especie de plecostomus, que se reproduce más rápido que la tilapia y la mojarra.

La laguna de Michapa en el municipio de Coatlán del Río. / Angelina Albarrán / El Sol de Cuernavaca

También comentaron que en marzo de 2024 se extinguió el último espejo de agua de la laguna. Situación que afectó a los dos restaurantes que se encuentran cerca del lugar. Los trabajadores de los restaurantes indican que cada vez llega menos gente a la localidad de Michapa, algo que afecta a ganaderos, pescadores, productores de plantas, artesanos y a las familias que viven de los subempleos.

Presa "El Tilcuante" a menos del 40% de su capacidad

Otra de las presas afectadas en Contlalco es la de "El Tilcuate", la cual está a menos del 40% de su capacidad, y se encuentra plagada del pez "diablo". En dicha comunidad hay aún una media docena de pescadores, quienes tienen como sustento económico la venta de pescados.

Concepción Escobar Montes de Oca, pescador de la zona advierte que la laguna se está secando, algo que le genera preocupación, pues menciona que la pesca está en peligro desde hace 20 años, pues hay una plaga de pez "diablo", lo que afecta la producción de mojarras. Refiere que toda su vida ha sido pescador y que a sus 55 años, la pesca de 12 y 15 kilos de mojarra cayó a cinco y siete kilos.

Además, indicó cómo la presa perdió gran cantidad de su agua, pues a más de 50 metros de la que fue la rivera, se encuentran las bardas hasta donde llegaba el agua en años pasados.

Pescadores de la presa "El Tilcuate" se preocupan por el nivel bajo del agua. / Angelina Albarrán / El Sol de Cuernavaca

"Si desaparece este lugar, desaparece el pueblo", dijo Escobar Montes de Oca al advertir que ya se secaron varias lagunas de la zona sur-poniente de Morelos, que solo reciben agua pluvial.

Escobar Montes de Oca lamenta que las autoridades del gobierno no realicen acciones para apoyar a las personas afectadas por la falta de agua en las lagunas, sobre todo a aquellas que se dedican a la producción de borregos, reces, chivos, pollos, conejos entre otros, animales que requieren del agua para sobrevivir

Incluso señala que ninguno de los pescadores reciben apoyos o beneficios del programa federal de "Bien Pesca": "Para ellos creo que ni existimos, además de que no hay agrupación organizada de pescadores, cada quien hace lo que puede, y de los políticos, solo en campañas electorales nos visitan", dice Escobar Montes de Oca preocupado por la sequía que viven y afrontan cientos de personas.

