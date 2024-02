Familiares de víctimas exigen reparación de daños

En la mañana de este 15 de febrero, al menos diez familiares de víctimas de algún delito se manifestaron en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV), ya que señalaron que en varias ocasiones les negaron el acceso a los recursos que son parte de la reparación de daño.

"Estamos hartos y cansados de un gobierno que es opaco, que no es transparente con la ciudadanía", expresó Jesús Mejía, uno de los familiares afectados e indicó que hay familias que después de esperar de dos a cinco años aún no reciben el apoyo por reparación de daños a víctimas de Morelos.

"Que sepa la ciudadanía que los números que presenta el Gobierno del estado son maquillados, aquí estamos las familias a quienes solamente no dan 'atole con el dedo'. No nos quieren reparar el daño y le hacemos una extensión a la comisionada, que nos diga ¿Por qué no nos han querido reparar?", expresó.

El grupo de personas marchó desde la calle Miguel Hidalgo con rumbo a la calle Galeana, donde realizaron un bloqueo por algunos minutos atrás de Palacio de Gobierno, después liberaron la vía luego de ser recibidos por autoridades del Ejecutivo.

Tras concluir la reunión, las personas afectadas acudieron a las instalaciones de la CEARV donde colocaron cartulinas con leyendas como: "La CEARV viola nuestros derechos", "La reparación del daño no es un apoyo, es un derecho", entre otras.