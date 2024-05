[Extranjeros en Morelos] Pita Amor, la poetisa que era una hoguera de palabras

Doctor en literatura, el estadunidense Michael K. Schuessler ha profundizado en la vida de varias mujeres notables y, así, un libro suyo es Guadalupe Amor, la undécima musa, cuya familia fue dueña de la hacienda de San Gabriel de las Palmas, en Amacuzac. Leamos a Elena Poniatowska, sobrina de Pita Amor:

"Nombrada ‘reina de la Zona Rosa’, envuelta en chales y plumas de avestruz, colmada de joyas, flores artificiales y con la cara pintada como jícama enchilada, nunca sospechó que las malas lenguas le decían ‘la abuelita de Batman’. Esas calles la vieron envejecer y enloquecer".

Ciertamente, cuando Pita dio a luz a su único hijo, a los 38 años, “tal fue la crisis, que de la sala de maternidad tuvo que ser trasladada de inmediato al hospital siquiátrico. Al cabo de varias semanas, Pita salió muy descontrolada”, escribiría Elisa Robledo. Carito Amor, su hermana, se encargó del bebé y Pita lo visitaba. Antes de cumplir dos años murió ahogado y ello acabó de trastornar a la poeta.

No obstante, el éxito literario y la fama de Pita fueron aumentando a la vez que los escándalos que provocaba. Varios de los “grandes” la pintaron de cuerpo entero, desnuda, entre ellos Rivera. Atrás del lienzo ella escribió: “Terminamos este retrato al que Diego y yo nos entregamos sin límite de ninguna especie”. Otros escándalos provenían de su programa semanal de televisión, continúa Schuessler:

“Pita fulmina a los cobardes e hipócritas que la atacan por su creciente presencia e importancia en la comunidad literaria. Esto quizás debido a su manera —algo iconoclasta y hasta irreverente— de presentar a los grandes poetas del Siglo de Oro, pues recitaba a San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús enseñando la casi totalidad de sus nacarados pechos para que todos los televidentes pudieran gozar de una estimulante experiencia cultural”.

A la gente alarmaban algunas afirmaciones de la poeta, como frente al temblor de 1985: “Poda de nacos”. Otras fueron: “México, país de cobardes”, “raza maldita”, “Yo le puedo decir a Dios cómo es el hombre, y al hombre cómo es Dios”; Juan Gabriel: “joto inmundo” y Lola Olmedo: “vil gángster”.

Por su parte, Salvador Novo había bautizado a Pita como “la undécima musa”: “A ti que décimas pares, aun cuando digas nones”. Sigue Schuessler: “No resulta extraño que Novo comente algunos aspectos de la vida de Pita de modo sarcástico. Esta actitud parece algo contradictoria (y hasta hipócrita) en el caso de don Salvador, pues solía llegar a su oficina en Palacio Nacio­nal, con la responsabilidad de desempeñar su solemne cargo de Cronista de la Ciudad, con las manos cuajadas de sortijas y una peluca de varios colores, pintarrajeado como apache en guerra”.

A su connotada sobrina periodista –la Poniatowska- en algún momento le dijo Pita: “No te compares con tu tía de sangre. No te compares con tu tía de fuego. No te atrevas a aparecerte junto a mis vientos huracanados, mis tempestades, mis ríos. Yo soy el sol, muchachita, apenas te aproximes te carbonizarán mis rayos”.

Y a la no menos connotada Cristina Pacheco, declaró: “¡Yo soy la inteligencia, yo soy el don, yo soy la mujer quien a la vida no sorprende, yo soy algo más que una figura en la galería de títeres, yo soy un cuerpo real y no una sombra girando en el círculo de silencio: yo soy Guadalupe Amor que antes de ser polvo será una hoguera de palabras!”.





En la segunda parte hablaremos de la hacienda morelense de la familia Amor Subervielle.