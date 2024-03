[Extranjeros en Morelos] Los 12 pares de Francia en Achichipico: sincretismo y dramaturgia

La dramaturga argentina Mery Blunno vino a México en 1977 y sus últimas tres décadas de vida residió en Cuernavaca, falleciendo en 2008. Fue directora del Centro Morelense delas Artes. En 1994 publicó el libreto que se representa en Achichipico, municipio de Yecapixtla, al término de Semana Santa, sobre moros y cristianos:

“Don Leopoldo Morgado es un hombre de Achichipico; ha sembrado jitomate toda su vida al igual que casi todos los de su pueblo, con quienes comparte la realización de Los doce pares de Francia, un reto morelense. Hace más de 50 años que representa a Balán, almirante de los moros. Su vestuario está todo bordado en chaquira, lentejuelas y canutillos; su corona es una pieza artesanal de latón que mandó hacer con un artesano de Jojutla. Cuando estábamos presenciando su actuación en el reto, no aceptó el refresco frío, sacó su botella de agua al tiempo y bebió con mesura: ‘Me cuido del frío todo el año, si no me falla la voz y no puedo representar con fuerza a Balán. Es la forma de conservar el pecho caliente y la voz a tono’. A los 76 años cuida su cuerpo porque la obra así lo requiere. Son cuatro jornadas de cinco horas cada una”.

“Cuando un espectador se acerca a este tipo de teatro se encuentra con características poco comunes en el teatro profesional, comercial o independiente. Es un teatro de espacios enormes: atrios de iglesias, ruedos taurinos, grandes extensiones baldías acondicionadas, etcétera. Espacio escénico delimitado con cal o pintura blanca que demarca la realidad. En el centro hay un círculo que señala el campo de batalla. En los extremos dos ‘cas­tillos’, construcciones de madera de un piso con techo y decora­dos con los colores de sus dueños: celeste o blanco para los cristianos y rojo para los moros. Dichos castillos son la principal escenografía, si se quiere dar esa denominación, porque los árboles, las piedras y hasta el público forman parte de la ambientación en este tipo de teatro”.

“Muchos retos usan ‘quema’. Eso significa que durante las batallas se necesita fuego artificial y cohetería para el enfrentamiento: escupidores o cohetes comunes. También se usan balas de salva para las armas defuego. En algunos lugares han construido sus propias armas: pistolas o cañones, pero debemos destacar que el arma por excelencia de los retos en Morelos es el machete, que funciona como espada y que se encuentra en todas las versiones que hemos investigado”.

“En Achichipico tenemos un director muy especial: Luis Gálvez, quien no le tiene miedo a lo establecido. Respeta, pero también se atreve a introducir modificaciones que él considera necesarias para mantener el interés de la gente. Cada año, desde hace siete, asume la responsabilidad de inventar una variante que sorprenda al público y garantice su permanencia. En Los doce pares de Francia, por ejemplo, aparece Floripes, hija del almirante Balán, rey de los moros, y Gálvez le pone un cortejo de cuatro damas y las hace dar vuelta al campo bailando música actual con vestuario de terciopelo, ricamente bordado, que provoca la admiración de la comunidad”.

Vemos, en esta extraordinaria representación, el sincretismo de una varias veces centenaria dramaturgia con elementos contemporáneos que enriquecen la puesta en escena. Nos consta personalmente.