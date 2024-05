Morelos incumple medidas de la Alerta de Violencia de Género

Morelos quedó reprobado al incumplir las 15 medidas que establece la Alerta de Violencia de Género (AVG) en materia de seguridad, prevención, justicia y reparación, de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

La situación es agravante pues Morelos ocupa durante los últimos meses del año anterior y el transcurso del 2024, los primeros lugares a nivel nacional en delito de feminicidio.

Así lo indicó Susana Díaz Pinea, integrante del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, quien lamentó todo el recurso económico y material que las autoridades dicen destinar para atender estos rubros.

“No solamente hemos ocupado en los últimos meses del año pasado y los primeros de este, el primer lugar en feminicidios por cada 100 mujeres habitantes, sino que también la Conavim notifica al gobierno del estado el dictamen que hace sobre la alerta de violencia de género, en la cual hay 15 medidas y más de 50 acciones de las cuales hay cero acciones cumplidas”, explicó.

Seguridad Se suman tres municipios a la Alerta de Violencia de Género; van once

Municipios y autoridades omisos a prevención

Morelos tiene ocho municipios bajo la AVG: Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Xochitepec y Yautepec.

El informe señala que tanto las demarcaciones como todas las autoridades en el estado, desde la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el propio Ejecutivo dejaron de hacer su labor en este tema.

“Lo que implica es que no hay un trabajo y hoy lo sabemos que no hay una labora adecuada para atender la violencia contra las mujeres y eso nos tiene en altos índices de violencia y además los feminicidios no paran, no termina. Tenemos 48 en lo que va del año”, expresó Díaz Pineda.

Seguridad Divulvadoras registra 37 muertes violentas de mujeres en Morelos

El 53 por ciento de las 15 medidas quedaron sin cumplir en su totalidad, mientras que el 40 por ciento aparece como parcialmente cumplida y sólo un 7 por ciento en proceso de cumplimiento, es decir que ninguna está atendida de manera correcta.

“Las autoridades no están haciendo los que les toca, cada uno pasa la factura al siguiente nivel, unos y otros hacen como que trabajan. Estamos como las mecedoras que se mueven, pero no avanzan. Hoy es necesario que cada una de las autoridades haga una autocrítica y vea que efectivamente lo que sucede en el estado es una responsabilidad de todas las autoridades”, manifestó.