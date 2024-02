5 consejos para el consumo de mariscos y pescado en Cuaresma

Este año la temporada de Cuaresma comenzó el pasado 14 de febrero y se prolongará hasta el 28 de marzo. Por lo que, durante los próximos días muchas personas católicas dejarán de comer carnes rojas, optando por consumir otro tipo de alimentos como verduras o mariscos y pescado.

Sin embargo, es importante recordar que los productos de mar suelen ser delicados, ya que en un ambiente con temperaturas naturales pueden descomponerse rápido o por el hecho de limpiarlos o cocerlos bien pueden provocar enfermedades gastrointestinales.

Por esta razón, hoy traemos para ti cinco consejos que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud realizó para consumir pescados o mársicos en esta temporada de Cuaresma.





1. Compra pescado fresco

A la hora de comprar pescado es importante revisar que esté fresco; una de las señales para saber si son frescos es que tenga ojos y piel brillante, escamas bien adheridas y que no tengan mal olor.

2. Ten cuidado con los mariscos

Con la compra de mariscos también hay que ser cuidadosos, pues estos son más delicados que los pescados. Por lo que, si planeas comprar moluscos, ostiones y/o mejillones, escoge los que tengan la concha bien cerrada. Esto es señal de que son más frescos.

3. No descongeles tus productos a temperatura ambiente

Si compras tus productos de mar congelados, evita descongelarlos a temperatura ambiente, pues al hacerlo se pueden desarrollar bacterias. Lo mejor es bajarlos a la parte baja de tu refrigerador y colocarlos en un recipiente hondo.

4. En Cuaresma mejor evita los cócteles

Quizás pienses que comer productos crudos como ceviche o cócteles es la mejor opción para esta temporada de Cuaresma, no obstante lo recomendable será evitarlos, ya que estos no se cuecen con jugo de limón y lo más importante, no mata las bacterias.

5. Compra productos que estén bien refrigerados

Procura comprar productos que estén en cama de hielo o en refrigeración a una temperatura menor o igual a los cuatro grados. Si los productos de mar están expuestos a temperatura ambiente, mejor no los compres.

Esperamos que los consejos anteriores te sean de ayuda, pero recuerda que existen otras alternativas para comer en la Cuaresma. Además, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo recomendable es consumir productos de mar dos o tres veces por semana.