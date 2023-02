El consumo de pescado en cuaresma no es obligatorio

El vicario general de la diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera explicó que no es obligatorio comer únicamente productos del mar durante la cuaresma, ya que conocen la situación de carencia que hay en el país. La Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) publicó un ordenamiento para los mexicanos, donde señaló que la cuaresma no significa que los 40 días sean de ayuno y vigilia.

“Viendo la situación de nuestro pueblo, donde todos compartimos una situación de pobreza, en la que hay tantas carencias la CEM hizo algunas reformas… El tiempo de la cuaresma es significativo para todos los católicos, por lo que, debemos hacerlo más significativo a través de algunas prácticas como la limosna, el ayuno y la oración”, explicó el vicario.

Asimismo, solicitó a los fieles creyentes que tienen la posibilidad de reservarse de comer carne, mantener presente la vulnerabilidad de la mayoría de la población para evitar caer en ostentosidad y practicar la humildad.

De acuerdo al vicario general, la cuaresma se puede vivir desde una ascesis, es decir, una hermandad con el prójimo. Por esta razón, la práctica del ayuno, oración y limosna deben reconectar a los fieles creyentes con Dios.

"La iglesia llama la atención a las personas que sí pueden (no comer carne), para que no sea ese su motivo, es decir, que un viernes de vigilia cuaresmal hay que dedicarnos a comer bien, no añadiendo tantas cosas y con ello decir, ya estoy cumpliendo con lo que dice la iglesia... La iglesia llama a que esto no se convierta en una situación onerosa", explicó.

Además, reiteró que el ayuno obligatorio es en miércoles de Ceniza y viernes Santo. El verdadero significado del ayuno prevalece en que la feligresía se preocupe por el otro y no sólo por su persona; las vigilias de los viernes de cuaresma existen para compartir con las personas más vulnerables y generar una comunidad, sin necesidad de cumplir una norma.

“Si el único guiso que tiene nuestra familia en ese día es carne, pues tampoco va a caer en una situación de pecado, pero que haya un ascesis, eso es lo que invitamos a nuestros feligreses católicos… La cuaresma es un camino para reencontrarnos con Dios y el prójimo, y con nosotros mismos”, explicó.









