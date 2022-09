SM nos dice que es "Cuestión de tiempo" para cumplir sueños

El músico y cantante mexicano SM vuelve a los tiempos del punk rock de finales de los noventa y principios de los dos mil, con su reciente sencillo “Cuestión de tiempo”, una canción muy personal que refleja un paso importante en su vida, y que además invita al público a seguir sus sueños.

“Es un tema musical que tiene mucha fuerza y energía, trata de auto rebelarse uno mismo y continuar con lo que tú quieres, sin miedo a lo que te puedan decir otras personas, si al final de cuentas es lo que tú quieres hacer y crees que tienes la capacidad, ve adelante por ello. Tiene mucha influencia del punk rock de los dos mil y ahorita que regresó y se está poniendo de moda, quedó perfecta”, expresó SM.

La canción cuenta con su video musical el cual fue filmado en Los Ángeles, California, y narra el recorrido de SM por los lugares más emblemáticos de la ciudad que le dio vida al skateboarding en los años noventa y hoy en día está siendo la cuna del renacimiento del pop punk. Tanto la canción como el vídeo han tenido gran éxito entre el público.

“Quise irme a Los Angeles, porque precisamente por lo de la tendencia musical que siguieron muchas agrupaciones en aquellos tiempos como Blink 182, Green Day y Simple Plan, entre otras. Estoy muy contento con el resultado, y que le ha gustado mucho al público, sobre todo porque tuve la oportunidad de estar metido en todo el proceso creativo, desde la producción musical hasta la del video y todo fue muy orgánico, es lo que me representa como artista y es justo lo que quise transmitir”.

SM cuenta con estudios en la academia de música Fermatta, formó parte de la banda “Adeline” un grupo juvenil de música pop, con el que lanzaron varias canciones y se presentaron en importantes escenarios como el Pepsi Center y la Arena Monterrey; además de recorrer varios estados de la República Mexicana.

“Empecé a dedicarme a la música desde los 13 años, cuando empecé a tomar clases, pero de manera profesional fue en el 2013, estuve en la banda Adeline, que no ha dejado de existir, pero los integrantes por el momento nos enfocamos en proyectos personales”.

Con este grupo, SM tuvo la oportunidad de compartir escenario con artistas internacionales como Austin Mahone, Drake Bell y The Bands. En 2021 SM decidió lanzarse como solista; su música cuenta con la influencia pop y punk, propone un estilo de vida que se basa en perseguir tus sueños sin importar lo que otros digan.

“Fue algo personalmente complicado porque uno como baterista se acostumbra a estar en la parte de atrás del escenario y de repente estar en frente, cantar y hacer toda la producción no es nada fácil. Ha sido un desafío porque tienes que romper ciertas inseguridades, pero me siento muy feliz con el resultado”.

Fue justamente en pandemia, cuando SM inició este proyecto, con la idea de continuar sus planes y de hacer las cosas que realmente le gustan, “teníamos que improvisar porque la situación fue muy complicada en todo el mundo y siempre he sido muy apasionado de la música y quise seguir y hacerlo así. Fue complicado porque no había donde ensayar, no había presentaciones, y todo se detuvo, pero también fue una oportunidad para hacer el nuevo disco”.

Próximamente, SM lanzará una canción en colaboración con el cantante urbano ATL Garza, que adelantó será un tema con una mezcla de pop y rock con tintes de trap americano, con un sonido muy fresco. Asimismo, dijo que espera lanzar su álbum completo en 2023.

