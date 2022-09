Milo Konti, un artista con distintas facetas musicales

El artista ecuatoriano Milo Konti se ha caracterizado por realizar arte multidisciplinario, continúa experimentando con sonidos y géneros diversos. Recientemente presentó el álbum "Del exorcismo como forma de vida" como parte de su nuevo proyecto llamado Ratas para Juana.

En este proyecto de experimentación musical, Milo Konti utiliza la anormalidad como forma de expresión, fusionando sonidos poco usuales junto con collages de voces grabadas que posteriormente mezcla con su música para hacerlas poco inteligibles, conservando las emociones que estos diálogos denotan.

"Este proyecto inicia hace tres o cuatro años, siempre he venido haciendo música experimental y era mi necesidad tener un desfogue de experimentación en la música, que no esté tan regido a las reglas del pop como en mi proyecto Frida y Frodo o en el proyecto de Folk Abstemio", expresó Milo Konti.

"Desde junio de 2020, empecé a componer temas, y finalmente presenta el álbum "Del exorcismo como forma de vida" integrado por 12 canciones".

"El título del disco surge por la necesidad de hacer música que ya no esté vinculado con las formas de belleza comunes o los sentimientos agradables que tiene el ser humano. Todas las canciones, surgieron de etapas de mucha ansiedad o miedos, y lo titulé de esa forma porque básicamente la música sirve para exorcisar los demonios".

De este álbum se desprende el sencillo y video “Don Cheves (Take 2)”, una pieza instrumental creada para despedir y desear un buen viaje hacia la muerte de su gatito Cheverísimo, desde hace nueve años.

Esta canción está acompañada por un video que nos muestra la historia de Cheverísimo, y el clip fue realizado con imágenes recopiladas durante 2013, año en el que esta canción fue compuesta mientras el minino se encontraba hospitalizado. Este trabajo fue editado y animado por Carolina Ortiz artista ecuatoriana y amiga de Konti.

"Mi gatito fue mi gran compañero de vida y me daba risa porque cuando lo tenía le simulaba una voz todo el tiempo, como un personaje; y el gato muere por una especie de sida felino, y después del duelo, me queda su voz, sentí que me seguía hablando y lo adopté para divertirme como un amigo imaginario. Y siempre tengo la costumbre de filmar toda mi vida en el celular y pensé en hacer un video donde se le vea al gato cómo fue en vida, entre las conversaciones que teníamos".

El sonido experimental de Ratas para Juana difiere en su totalidad del indie folk de “Abstemio” y de la fusión electro-afro beat y pop de “Frida y Frodo”, proyectos paralelos de Milo, experimentando distintos géneros, y considera que es un proyecto raro, sin embargo, ha tenido muy buena respuesta del público.

"Realmente me quedé sorprendido porque pensé que era un disco bastante raro, y lo hice sólo por gusto personal. Y a dos días del lanzamiento tuve una presentación y fue la primera vez que toqué la música, y la aceptación del público fue increíble, no podía creer que la música rarita les gustara".

El artista menciona que tener varios proyectos, le sirve para desfogar sus emociones, y a relajarse entre sus distintos momentos creativos.

Finalmente, dijo que en lo que resta del año estará lanzado más videos de este proyecto, tendrá más presentaciones en vivo y lanzará un nuevo disco de Frida y Frodo.

