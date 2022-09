Josi Cuen lanza con éxito su segundo álbum "Ya estuvo suave"

El cantante mexicano Josi Cuen ha tenido gran éxito con el reciente lanzamiento de su segundo material discográfico “Ya estuvo suave”, un álbum en el que cuenta 12 historias que nos regalan un carrusel de emociones entre amor, desamor, tristeza y alegría, que han conectado bastante bien con el público.

Sin duda, este lanzamiento es una prueba más de la versatilidad del talentoso cantante, pues a través de 12 canciones interpretadas con su potente y característica voz, ha logrado acaparar la atención del público, que ha quedado fascinado con este álbum.

“Nos ha ido súper bien, el álbum ha caminado muy bien tiene pocos días que arrancamos con el lanzamiento y no habíamos hecho nada de promoción, y a pesar de eso los números van reflejándose en la gráfica en ascenso y eso me da mucho gusto porque le tengo mucho cariño a este material”, expresó Josi Cuen.

Para este lanzamiento, se tomó como sencillo el tema “Ya estuvo suave”, que da título al disco; una canción que retrata una relación desgastada, donde una de las partes está cansada, se da cuenta que todo se ha complicado y parece no tener remedio y el siguiente paso es terminar.

“Es la canción a la que le pusimos más interés y empuje, porque sentimos que es muy fuerte, muy real, habla de una historia cotidiana, con la que la gente se va a identificar mucho”.

El videoclip de esta canción se estrenará el próximo 23 de septiembre en su canal de YouTube y en los distintos canales de video.

“…Si la gente quiere saber un poquito más de mí, al escuchar el álbum me van a ir conociendo”

A pesar de que él es compositor, nunca ha sido de la idea de que sólo haya canciones suyas en sus discos, ya que considera que cada material debe ser un trabajo de calidad y estar enriquecido con letras de más autores.

Es así como hace 10 meses aproximadamente, realizó toda la selección de temas para este disco, eligiendo canciones de Vicente Pérez, Rubí Valeria Vázquez, Omar Tarazón y Oscar Iván Treviño, entre otros, cuyas letras conectaron de inmediato con él.

“Aunque no todas son mis letras, las 12 historias que vienen en el álbum son una parte de mi vida, en algún momento he vivido una situación como la que cuenta cada historia y eso lo hace más interesante por la cuestión de que es real todo lo que cuento. Si la gente quiere saber un poquito más de mí, al escuchar el álbum me van a ir conociendo, es mi esencia en su totalidad y desde la canción uno hasta la 12, todas las historias me quedan y sufro con ellas”.

Después de 14 años de estar al frente de la agrupación La Arrolladora Banda El Limíon, Josi Cuen decide emprender su camino como solista en 2021, y a un año de este proyecto, se ha convertido en uno de los cantantes más destacados del regional mexicano.

Dentro del grupo, dejó una huella muy importante, por su peculiar forma de cantar y por supuesto, todo el camino que hizo junto a sus compañeros, por lo que realmente no teme a las comparaciones, sin embargo, día a día trabaja para imprimir su sello personal en este nuevo proyecto.

“Las comparaciones siempre van a existir, porque no fueron dos días los que estuve en la banda, fue una historia que se hizo durante muchos años, con infinidad de cosas bonitas y que al final de cuentas va a estar para siempre. Obviamente que no voy a quedarme con lo que hice nada más ahí, voy por mi propia historia, mi propio catalogo e ir creciendo en todos los aspectos como artista y como persona y darle al público música de calidad”.

Asimismo, dijo que en la calle no le preocupa que digan “Ahí va el de La Arrolladora”, pues significa que el tiempo que estuvo ahí hizo cosas buenas, “es difícil porque está muy marcada la forma en la que interpreto las canciones, y les recuerda a La Arrolladora, pero es el estilo de uno, y ahora en este proyecto buscamos incluir nuevos ritmos y una onda diferente, para poco a poco irme desprendiendo de ese encasillamiento”.

El niño que quería hacer música y salir en televisión…

Con gran cariño, Josi Cuen mencionó que la música siempre ha sido parte de su vida, y que desde muy pequeño tenía esa inquietud de hacer música, y el ejemplo por esta pasión artística, lo tuvo en casa, ya que su mamá, tíos y hermanos, solían cantar en el coro de la iglesia.

“Siempre decía ‘un día voy a salir en la tele como todos aquellos que veo en Siempre en domingo’, recuerdo a Juan Luis Guerra, Alejandra Guzmán, Joan Sebastian, Juan Gabriel y me gustaba mucho ver ese programa y soñaba con salir en televisión, aparecer en videos y que mi voz se escuchara. Y en realidad no quería ser cantante, yo quería ser músico, pero la necesidad me llevó a cantar y gracias a Dios me ha ido bastante bien”.

Debido a su talento y calidad musical, Josi Cuen ha sido invitado a importantes eventos, entre ellos, estará el 15 de septiembre en San Luis Potosí, el 18 de septiembre en Dolores Hidalgo, Guanajuato y el 13 de octubre en las Fiestas de Octubre de Guadalajara.

“Me da mucha alegría que me están tomando en cuenta para fiestas importantes de México, es regresar a muchos lugares donde estuve muchas veces, pero ahora voy como solista con mi banda, realmente estoy muy contento y agradecido con el público que está pegadito a nosotros brindando su cariño”.

Finalmente, Josi Cuen envió un saludo al público de Morelos, expresando su cariño por la gente, recordando que Cuernavaca fue una de las primeras ciudades que visitó al inicio de este proyecto, y espera volver pronto.

Conéct@te:

Instagram: @josicuenoficial

Facebook: /josicuenoficial

YouTube: JOSI CUEN MÚSICA









➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!