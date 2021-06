Genovevo de la O, gobernador interino de Morelos 1914-1915 y general zapatista, no reconoció al gobernador nombrado por Alvaro Obregón, señaló en el Congreso que Morelos estaba cansado de mandatarios de fuera. (Valentín López G., 1993, 101)

El domingo pasado de elecciones nos dio algunas sorpresas agradables para unos y no para otros. Posiblemente algunas de ellas fueron impulsadas por los jóvenes que a pesar de ser elecciones intermedias salieron a votar y fue en la capital de nuestro estado,

De nuestro país y de varias capitales de los estados del país. En estas capitales de los estados se concentraron varios resultados electorales inesperados, desagradables para aquellos que casi estaban seguros de ganar al haber sido propuestos por Morena y sus aliados como candidatos para la alcaldía de Cuernavaca y la de Cuauhtémoc en la Ciudad de México o a alguna diputación, pero también fue sorpresa muy agradable el triunfo para los ciudadanos y para los candidatos opositores de Morena en Cuernavaca que estaban tristes y decepcionados porque estaban seguros que perderían las elecciones de Cuernavaca. Pero, sorpresas te da la vida, como le había ocurrido al candidato a la alcaldía de Cuernavaca, Jorge Messeguer, designado por Graco Ramírez entonces gobernador de Morelos. Messeguer perdió las elecciones a la presidencia municipal de Cuernavaca que estaba seguro de ganar y perfilarse como seguro candidato a gobernador, para suceder a su padrino electoral. Pero nuevamente ¡surprise! este año. Aquí en Cuernavaca, en la alcaldía de Cuauhtémoc y en varias capitales del país, como en Monterrey con el triunfo del gobernador y en varias otras capitales del país.

En Cuernavaca, el candidato a la presidencia municipal por tercera ocasión, José Luis Urióstegui logró vencer, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares del IMPEPAC, una tendencia en encuestas electorales que no le favorecía y que enfrentaba la fuerza electoral del designado por AMLO y Morena. AMLO no se dio cuenta que sus designaciones en Morelos—estoy casi seguro que él tuvo que “palomear” la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca de Morena, como lo ha hecho para Morelos en ocasiones anteriores— desde hace rato, han sido muy mal recibidas por la ciudadanía de Cuernavaca, por el desprecio que ha mostrado a la opinión de los ciudadanos de Cuernavaca y sus problemas. Desde el último candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca 2018-2021, que fue designado a una o dos semanas de las elecciones y que la fuerza de Morena hiciera ganar sin hacer campaña, ¡sorpresa! ganó sin competir y que triste para Cuernavaca. Ahora, AMLO y Morena insistió en designar a un candidato a la presidencia municipal con ningún arraigo a Cuernavaca ni al estado de Morelos —en una agria discusión pública el candidato de Morena a la alcaldía enfrentó diversas acusaciones de no haber nacido ni vivido ni en Morelos ni en Cuernavaca, finalmente reconoció que no había nacido aquí— y posiblemente con un patrón histórico que se ha convertido en tradición, me voy para Morelos hago como que soy de allí y me convierto en su representante político. Desgraciadamente para los morelenses y Cuernavaca ha funcionado anteriormente. Pero ¡sorpresa!, en esta ocasión la ciudadanía de Cuernavaca decidió vencer la tendencia, quizás principalmente los jóvenes, y han decidido elegir a José Luis Urióstegui, según los sólidos resultados del PREP, como nuevo presidente municipal de Cuernavaca 2021-2024. Me pregunto, si en la búsqueda de candidatura para la presidencia municipal, Urióstegui buscó a Morena para que lo apoyara y no tuvo éxito. Recordemos que Urióstegui buscó la presidencia municipal con el PRD y de manera independiente antes de esta ocasión.

Los resultados sorpresivos para la Ciudad de México parece que tienen un origen distinto y creo que deberían preocupar al presidente de México porque es una ciudad que hace ya una buena cantidad de años han dominado los partidos de “izquierda” y Morena. Los argumentos del presidente y sus candidatos perdedores no son convincentes. Los de la candidata perdedora a la alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna, son preocupantes: que triunfó la mafia; el argumento de Mario Delgado, también: que el resultado fue inesperado y se resolvió desde fuera. El presidente de México señala, sobre todo, que hubo guerra sucia, especialmente en los medios y que por eso sorprendentemente, perdieron varias alcaldías. El presidente no reconoce que su campaña en medios, principalmente en la mañanera es insuficiente para enfrentar los problemas y las tragedias que han vivido los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc y de Cuernavaca, que no necesita tomar él tomar todas las decisiones políticas importantes ni para Morelos ni para Cuernavaca ni para todo el país y que no siempre son acertadas, como en la selección del candidato a la Alcaldía de Cuernavaca. Los ciudadanos y los jóvenes de Cuernavaca, le dieron una lección.