Delincuencia organizada en ataque de Huitzilac; aumentan policías, pero inseguridad persiste

El fiscal Uriel Carmona Gándara informó sobre la operación de grupos criminales en el municipio de Huitzilac, compuestos por personas locales dedicadas a robos, asaltos y secuestros en las carreteras de la zona.

Carmona Gándara destacó que, aunque algunos miembros de estas asociaciones han sido detenidos y desarticulados, la inseguridad persiste.

En conferencia de prensa, el fiscal explicó que, tras una reunión con el alcalde Rafael Vargas Muñoz, se informó que el municipio ahora cuenta con cerca de 80 policías, un incremento significativo respecto a los nueve que tenían anteriormente, aunque todavía insuficiente para controlar la situación.

Avances en la investigación del multihomicidio

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el ataque del 11 de mayo en el barrio San Juan de Huitzilac, que resultó en ocho muertos, bajo la línea de delincuencia organizada. Carmona Gándara explicó que no se puede criminalizar a las víctimas, quienes tienen los mismos derechos que cualquier persona y no pueden defenderse.

"Delincuencia organizada (es la principal línea de investigación) el tema es que no podemos criminalizar a las víctimas, las personas que perdieron la vida en ese evento tienen los mismos derechos que cualquiera, entonces no podemos decir públicamente nada en relación con su actividad personal porque ellos no se pueden defender".

Seguridad Ataque armado en el Centro de Cuernavaca deja un muerto y varios heridos

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Otro de los elementos que probarían está teoría serían las armas de grueso calibre que se utilizaron en este multihomicidio, con lo cual descartan que el ataque pudiera tener tintes electorales.

“El empleo de las armas de alto poder que se usaron para este múltiple homicidio, la forma de operar, la forma en que se ejecutan tiene indiscutiblemente las características de la delincuencia organizada".

El empleo de armas de alto poder y la forma en que se llevó a cabo el ataque son características típicas de la delincuencia organizada, según Carmona Gándara.