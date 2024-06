[Extranjeros en Morelos] 'Zapata era un hombre más grande que su propio pueblo': John Steinbeck

Ya vimos que el Premio Nobel estadunidense John Steinbeck escribió el guion para la película ¡Viva Zapata! y escribió un relato dramatizado sobre nuestro personaje, donde leemos: “Zapata era un hombre más grande que su propio pueblo. Pertenece al mundo entero, y cuanto hay de saqueo y violencia en torno a su figura, así como de resistencia contra la opresión, constituye un símbolo universal”.

Para la realización de la película, Steinbeck hizo sugerencias que sí se tomaron en cuenta en la apariencia de Marlon Brando, quien hizo el papel de nuestro héroe:

“Habrá que tomarse algunas libertades con Zapata. No podemos dejarle el bigote tan largo como lo llevaba, aunque fuera muy popular en su época; deberemos afinarlo y recortarlo un poco. Me temo que, si se lo pusiéramos tal y como lo llevaba realmente, en nuestros cines la gente se reiría, pero se puede modificar con el fin de que el bigote permanezca sin parecer ridículo al público actual”.

Ahora leamos un parlamento de Emiliano Zapata, del guion que se llevó a la pantalla:

Plano del grupo.

Eufemio sale, seguido por la mujer. Cuando se han ido, Emiliano se vuelve y mira al marido. Este baja los ojos. Emiliano mira a los hombres que lo rodean. Comienza a hablar en un ambiente totalmente tenso. Está hablando de las tierras, pero también se está refiriendo a la mujer.

Emiliano: “Esta tierra es de ustedes. Pero tendrán que protegerla. No será de ustedes por mucho tiempo si no la resguar­dan. Y si es necesario, con sus vidas. Y sus hijos con sus vidas. No subestimen a sus enemigos. Volverán. Pero si les queman su casa, vuelvan a construirla. Si destruyen su maíz, vuelvan a sembrarlo. Si sus hijos mueren, tengan más. Y si nos echan de los valles, viviremos en las faldas de las montañas. Pero viviremos. (Ahora mira al marido mientras pronuncia una o dos frases más.) Hablemos de je­fes. Han buscado jefes. Hombres fuertes, sin defectos. No los hay. Sólo hay hombres como ustedes. Que cam­bian. Desertan. Mueren. No hay más jefes que ustedes mismos”.

Steinbeck retrata a estas mujeres de Morelos: “La curandera se encarga de todas las atenciones de salud del lugar. Trabaja con hierbas y con magia, y parte de esa magia es antiquísima. Son mujeres que gozan de gran au­toridad. Son una mezcla de psicoanalista, hipnotizadora y ma­ga; son también parteras […] Son mujeres de aspecto terrible. En sus morrales guardan los artículos más extraños: hierbas, pieles de serpiente, crá­neos de animales, conchas marinas y cosas mágicas como ojos de lagarto; en una palabra, se trata de verdaderas bolsas de bruja. Pero también llevan pieles de búho y cenzontles para la buena suerte, que cuestan muchísimo tiempo de preparar. Es­tos son cenzontles auténticos envueltos en hilo de seda de colores, en cuyo estómago hay un pedazo de corazón de tigre, algo de semen de un macho cabrío, recortes del ojo seco de un búho y de una garra de ocelote, el leopardo americano; una orquídea de la selva igualmente seca, un bulbo de lirio, un poco de pol­vo de piedra semipreciosa molida, algo de polvo de oro y de plata y otro poco de polvo de madreperla. El simbolismo es evidente: se trata de brujería amable o blanda”.

“Algunas de esas curanderas se hacen muy ricas. Recuerdo una, con quien trabajé en cierta ocasión, que era tan rica como para disponer de cuatro sillas de verdad; claro que no las tenía en el suelo sino colgadas con clavos en las paredes, con objeto de que no fueran utilizadas a la ligera; sólo se bajaban cuando aparecían dignatarios que las mereciesen”.