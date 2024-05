Identifican a involucrado en la desaparición del obispo Salvador Rangel

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara informó que ya está identificada una persona relacionada con los hechos en los que se vio involucrado el Obispo Emérito de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, a finales del pasado mes de abril.

Carmona Gándara señaló que están en busca de dicha persona para cuestionarla por los hechos. Asimismo, dio a conocer que el pasado 26 de abril, cuando acudió al hospital general de Cuernavaca a constatar que el obispo se encontrara en ese lugar, pudo platicar muy poco con él debido a la situación en la que se encontraba.

“Lo que hice fue preguntarle qué había pasado, estaba muy cansado, no pudo en ese momento hacer una declaración formal. Yo le pregunté al médico tratante, el responsable de su atención médica, si se encontraba en condiciones de declarar, me dijo que en ese momento no y básicamente nada más; de mi parte, cerciorarme que se trataba efectivamente del obispo emérito Salvador Rangel. Hablé con compañeros del prelado y pues lo que me pidieron es una investigación objetiva y con respeto a la información a los datos personales de esa víctima, eso fue básicamente lo que hicimos ese día”.

Al ser cuestionado sobre las razones por las que habría declarado que la desaparición del obispo presuntamente obedecía a un secuestro exprés, dijo que se basó en la información que se tenía a partir de la carpeta de investigación. “Lo que ya teníamos en la carpeta nos permitió decir lo que dijimos”, refirió.