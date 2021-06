De discusiones enconadas, intereses particulares y resultados electorales

Además de las enconadas discusiones que son una compleja continuación de las redes de odio, intereses partidarios, beneficios personales y de la guerra, hoy, el tema son también las encuestas y sus proyecciones de los posibles partidos ganadores de las elecciones para diputados federales y de su posible dominio de la cámara de diputados.

De las enconadas discusiones sobresale la publicación de The Economist que presenta en primera plana al presidente López Obrador con una portada que dice Mexico`s false messiah [El falso mesías de México], que desarrolla políticas públicas catastróficas y que los electores mexicanos deben de frenar su hambre de poder. El mesías es la creencia en el advenimiento de alguien que salvará a un grupo de gentes, como nosotros los mexicanos. The Economist es una revista conservadora británica que en su larga tradición injerencista y colonialista —al fin y al cabo del Imperio Británico— busca ilegalmente influir en las elecciones de México. Aunque seguramente, influido y quizás de acuerdo con alguna de las élites de México, publica esto estratégicamente a una semana de las elecciones. Con este título y estos argumentos simplemente pareció una copia de algunos de los trabajos y argumentos de alguien, que a la postre históricamente resultaron ser tan pobres y que resultaron ser pagadas, imagínese que a usted le pagan por escribir para golpear políticamente a alguien. Triste para alguien que quizás se cree y presume de libre pensador ¿no cree usted?

Otra de las enconadas discusiones la presentan más de 400 firmantes “personalidades de la política, la cultura y los negocios” (Redacción, Aristegui Noticias, mayo 31, 2021) de un Manifiesto por la República, la democracia y la libertad. Estas personalidades, en todo derecho, en no más de seis párrafos producidos por estos expertos de la opinión pública señalan que el próximo 6 de junio es “un momento crucial en la vida de la nación […] México se debate entre la democracia y el autoritarismo, entre las libertades y el abuso del poder […] entre el federalismo y centralismo […] Seamos claros se necesita vencer en las urnas a la coalición oficialista de Morena… No se trata de regresar a la indeseable situación previa… en la que hubo abusos, corrupción y frivolidad [varios de los firmantes abusaron, fueron bastante frívolos y se vieron beneficiados y premiados de esta situación previa…] en contraste a la obediencia ciega [a…] una sola y mesiánica voz […] Tú tienes el poder ejércelo con inteligencia el próximo 6 de junio.” (F. Valdés y R. Bartra, mayo 31, 2021) Hay algunas, muy pocas, afirmaciones con las que estoy de acuerdo, y con otras definitivamente no. Por ejemplo, hubo otro momento tan importante como en las elecciones de 2018. Se las presentó aquí para que usted juzgue las coincidencias, como la desafortunada y coincidente de The Economist, “de una sola y mesiánica voz”. Con lo que si estoy de acuerdo es con que usted definitivamente ejerza su poder con toda independencia y en todo su derecho, aun en contra de lo que estos firmantes del manifiesto señalan, por ejemplo, si no se trata de regresar a la situación previa, ¿Hacia dónde?

Pues bien, en medio de estas discusiones enconadas, interesadas, beneficiadas y la violencia electoral, algunas encuestas y síntesis de encuestas nacionales (J. Galindo, mayo 31, 2021, El País) señalan cuáles son las tendencias en las votaciones para Diputados Federales: Morena obtendría 228 diputaciones y sus aliados del PVEM y el PT 94 con lo que serían mayoría, pero no mayoría calificada, necesarias para reformas constitucionales; mientras que el PAN y el PRI sumarían 141 en conjunto. En la actual Cámara con 500 Diputados Federales, Morena es mayoría con 253 Diputados más 80 de sus Partidos aliados (PT, PES, PVEM). El PAN y el PRI cuentan hoy con 127 diputados federales en la Cámara. Esto significa que Morena, si estas encuestas son precisas en cuanto a sus estimaciones de las tendencias de los ganadores para las elecciones de próximo 6 de junio, perdería 25 diputados y el PRI y el PAN ganarían 14 diputados. Morena podría tomar decisiones en la Cámara con sus diputados y los de sus partidos aliados, harían mayoría, pero no mayoría calificada. Le gusten o no le gusten estas posibles tendencias, no se olvide que son sólo encuestas, vaya a votar y aconséjele a quienes piensan como usted para que vaya a votar y logre influir en los resultados electorales. Haga esto en lugar de cultivar el rencor y pierda amistades.