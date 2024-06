¿Cómo celebran los papás su día en Cuernavaca?

Este día, muchos papás salieron a disfrutar del primer cuadro de Cuernavaca en compañía de sus familias para celebrar.

El clima fue benévolo y el calorcito se dejó sentir desde muy temprano para que los papás pudieran disfrutar su día ya sea yendo a comer a algún lugar especial, con una comida en casa o paseando por la ciudad.

“Me van a festejar, me van a llevar mis hijos a comer a un restaurante en San Gaspar, acá en Jiutepec, y después de trabajar”, dice don Jesús Guadarrama a El Sol de Cuernavaca.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

En un recorrido que realizó este medio por el centro de Cuernavaca se pudo observar a decenas de padres de familia disfrutando de un momento agradable con sus hijos; entre ellos, don Luis Salgado, quien aprovechó la explanada de Plaza de Armas para jugar con su hijo con un avión que recién le compró.

Si yo le pudiera decir algo para el futuro es que deseo que sea un hombre de bien, que sea buena persona y siempre ayude a los demás.

Comentó que para él lo más importante es pasar tiempo de calidad con su hijo, porque el trabajo y otras actividades hacen que no siempre tenga tiempo para jugar con él.

Desde temprano, la Plaza de Armas fue visitada por familias completas que buscaban pasar un rato agradable con los papás. / Luis Flores / El Sol de Cuernavaca

En los restaurantes del centro se podían observar adornos con globos color azul, mientras que comerciantes ofrecían productos que podrían ser el agrado de los papás, por si alguien había olvidado comprar el regalo.

“Estamos viendo a dónde me van a invitar. Sabemos qué queremos comer, pero no sabemos dónde. Este día lo que más me gusta es estar con mi familia y se los agradezco”, dijo Juan Carlos Espinoza.

Hay más de 500 mil papás en Morelos

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Morelos hay poco más de 500 mil padres de familia que tienen entre uno o hasta 12 hijos.

En 2022 un estudio arrojó que el grupo de edad en el que se tiene el mayor número de nacimientos es de 25 a 29 años con 6 mil 173 casos; de 30 a 34 años hubo 5 mil 285 nacimientos.