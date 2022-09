Miriam Pérez inaugura exposición en el Mucic

La reconocida artista mexicana Miriam Pérez inauguró la exposición "Espirales del retorno. Los inicios del comienzo" en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), donde presenta obras de escultura y pintura que ha realizado en diferentes años y en la actualidad.

La artista mencionó que esta es su primera exposición en tres años, después de la pandemia, y agradeció el espacio que le han brindado en el museo para volver a reencontrarse con el público y compartir su obra.

"Las fundiciones estuvieron cerradas durante mucho tiempo, y conforme abrieron, trabajé en algunas piezas nuevas, aquí sólo tengo dos obras recientes. Y en especial, la que se llama 'El Espiral', hace referencia a tomar ese espiral de vida, que debe ser ascendente y nos dice que tenemos que levantarnos y avanzar", expresó Miriam Pérez.

La exposición está integrada por ocho esculturas en bronce y acero. Así como seis obras pictóricas realizadas en diversas técnicas como pastel, arte digital intervenido, lápices de colores, impresión en lámina de acero y mixta, dándole al público un mosaico lleno de colores y formas.

"Para moldear el bronce y el acero hace falta más que el fuego, para doblarlos, hay que incitarlos. Para hablar con ellos, para que te sigan, hay que tocarlos hablarles al oído, acariciarlos. Así la obra de Miriam Pérez, esa escultora a veces mujer de tierra, bosque o a veces mujer de mar. Fuego metal son en ella una sola cosa... crear, imaginar, dibujar, doblar", escribe Gina Batista en el texto de sala que acompaña la exposición.

Durante la inauguración, la artista estuvo acompañada por José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca y Juan Contreras de Oteyza, director del Instituto de Cultura de Cuernavaca.

José Luis Urióstegui expresó que es un gran honor inaugurar esta exposición con obra no sólo trascendente, sino hermosa y destacó que fomentar la cultura es un importante movimiento y trascendencia del conocimiento y de los saberes.

Asimismo, agradeció a los presentes por acompañarles y visitar el museo, y señaló que esa tarde había público procedente de Ciudad de México y Huitzilac, que admiran el trabajo de la escultora.

Miriam Pérez es originaria de Mérida Yucatán, pero actualmente radica en Morelos. Desde muy pequeña tuvo una inquietud por las artes, y sabía que ese era el camino que tenía que tomar para echar a volar su imaginación y creatividad.

"Nací dibujando, me encantaba hacer mis monos y trazos, y me castigaban cuando llenaba mis cuadernos de escuela de monos, desde ahí nunca lo dejé. Siempre tuve claro que quería estudiar arte, pero quería entrar a la Academia de San Carlos, me trasladé a la Ciudad de México, estudié ahí y fue maravilloso, después tomé un curso de bronce a la cera perdida y cerámica en el Instituto Allende".

Estudió Técnicas teatrales y la Maestría en Ciencias Artísticas en Texas por la “A & I University”, en Estados Unidos. Así como Danza Contemporánea en el Ballet Nacional de México, y profundizó su práctica en la Martha Graham School of Dance, en Nueva York, y con Bella Lewitzky, en “TWU”, en Denton, Texas, EU, para desempeñarse como coreógrafa.

"Con todos los conocimientos que he adquirido, mi obra suele estar enfocada principalmente al movimiento y el cuerpo humano".

Ha sido acreedora a diversas distinciones y reconocimientos a nivel nacional e internacional, gracias a su talento y excelente trabajo.

Algunos de ellos son:

1er. Lugar por Unanimidad en la Bienal de Valldoreix en Barcelona, España en 2016

Premio Internacional Andrés Villa Pérez en Villaldemiro, Burgos, Castilla y León, España en 2017

1er. Lugar del Premio Nacional de las Artes Gráficas Categoría "Arte" en la Ciudad de Mexico en 2020 con la obra "Ikaro Industrial" la cual forma parte de la exposición actual en el Mucic.

Miriam Pérez ha expuesto en diversas partes de México y Estados Unidos. Sus obras están en el Circuito Panamericano de Atletismo; en el Complejo Cultural de Puebla; en la Universidad de Ixtlahuaca; en el Museo del Automóvil de El Paso, Texas y en Ciudad Juárez.

La exposición "Espirales del retorno. Los inicios del comienzo" permanecerá abierta hasta finales de octubre, visítala en el Mucic de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas.