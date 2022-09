Maricruz Miranda se expresa a través del arte

La joven morelense Maricruz Miranda ha encontrado en el arte una forma de desarrollar su creatividad y de crear una serie de obras, con su particular estilo, además de generar su marca propia.

Desde niña se dio cuenta que le gustaba mucho dibujar y que era su pasatiempo favorito, pues además, en ella se escondía un talento nato que poco a poco descubrió y alimento para desarrollarlo aún más.

"Desde muy pequeña, me di cuenta que me gustaba mucho todo lo relacionado al arte, especialmente recuerdo que cuando iba en la escuela, nos dejaban hacer dibujos y era lo que más me gustaba y disfrutaba hacer. En realidad, aprendí todo de manera empírica, y todo este tiempo ha sido un poquito complicado, pero también muy bonito, porque además de este talento que se da de manera natural en muchas personas, otra cosa es la constancia y la práctica", expresó Maricruz Miranda.

Hacer prácticas y dibujar de manera constante, le ayudó mucho a desarrollar una técnica propia y proyectarlo en una marca. Y desde hace cinco años aproximadamente, ha creado un estilo propio especializándose en la acuarela combinada con otras técnicas mixtas.

Y respecto a las temáticas que suele abordar en sus obras, la artista comentó: "El nacimiento de la marca surge a raíz de querer enaltecer nuestras raíces, y en lo particular me gusta mucho la muñeca Lelé, que se ha convertido en un icono muy representativo de México, y es lo que se ve mucho en mis obras".

Asimismo, suele plasmar coloridos paisajes en especial de la ciudad de Guanajuato, cuyas calles le han inspirado mucho. También los animalitos y diversas figuras peculiares, son las que podemos apreciar en su obra.

Como sabemos, la pandemia fue un tiempo muy complicado para todos, especialmente a las personas que se dedican al arte, pero para Maricruz, fueron momentos buenos para aprovechar el tiempo y desarrollar este proyecto con mayor profesionalismo.

"Fue difícil, pero en lo particular me ayudó muchísimo, porque al quedarme en casa hacer arte me sirvió para liberar el estrés y sobrellevar la situación. Además seguí produciendo arte con mayor frecuencia, para apoyarme económicamente".

En un principio, solía realizar sólo dibujos y cosas especiales que le pedían, y durante la pandemia tuvo la idea de desarrollar su marca, por lo que empezó a enmarcar los cuadros y confeccionar cuadernos de una manera constante.

Entre las piezas de arte que la artista realiza, encontramos cuadros en diversos formatos, macetas, botellas decoradas, aretes, muñecas Lelé y separadores, todas creadas de forma artesanal y pintadas a mano.

Su obra la podemos encontrar en la galería de arte Ama Atl ubicada en el Pasaje Comercial Florencia. Durante el festival México en mi corazón, participó en el Mercadito Doña Florencia, siendo la primera vez que se presenta en un espacio así, y espera compartir su trabajo en otros lugares similares.

Finalmente, Maricruz compartió que es fundamental apoyar a los niños que están interesados en el arte desde temprana edad.

"Si los niños buscan esta manera de expresión, es importante que los dejemos porque pueden aportar muchas cosas y sobre todo para desarrollar el gusto por las artes y nuestra cultura mexicana".

Asimismo destacó que hay que alimentar el talento de los niños, no regañarlos y facilitarles el material, que muchas veces se piensa que suele ser caro, sin embargo, hay muchos que son de bajo costo e incluso pueden crearlos ellos mismos y eso genera un vínculo en la familia.

Además de la obra que realiza generalmente, Maricruz también crea obras a partir de trabajos especiales y personalizados de acuerdo a lo que el cliente guste. Para pedidos y adquirir obras puedes contactarla al teléfono 777 344 1788 o visitar la galería Ama Atl.

Conéct@te:

Facebook: /maggiemirandarte

Instagram: @maggie.mirandarte





