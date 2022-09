Haidy Wittmann presentó "Formas" en el Senado de la República

La artista plástica y promotora artística Haidy Ingeborg Wittmann, quien actualmente radica en Cuernavaca, inauguró su exposición pictórica "Formas" en el Motor Lobby del Senado de la República Mexicana en la Ciudad de México. En esta muestra, presenta una mezcla de obras en la técnica de óleo y en carboncillo, donde refleja una diversidad de emociones.

"Recibí la invitación del senado de la República para hacer está exposición, por lo que me siento agradecida por mí y todos los artistas en general, porque este prestigioso recinto está abierto y receptivo para nosotros que siempre estamos ávidos de espacios donde mostrar nuestro trabajo creativo", expresó Haidy Ingeborg Wittmann.

Asimismo, la artista de origen alemán dijo sentirse honrada de esta oportunidad, que además es una forma de representar a Morelos a nivel nacional, ya que su vida y trayectoria artística la ha realizado en el estado desde hace varios años.

"Aunque no soy de nacionalidad mexicana, de corazón, de pensamiento y alma me considero mexicana, y al estar en un lugar tan representativo para México, me siento honrada, porque pongo en alto la voz del artista plástico. Y en específico porque me siento morelense, muy honrada de vivir en este estado, y de representarlo con este granito de arena".

La exposición "Formas" está integrada por 11 obras, algunas que son parte de su colección particular, y otras que son piezas en las que ha trabajado recientemente, en especial las de carboncillo, técnica que ha explorado en los últimos años.

Haidy ha expuesto en diferentes museos y galerías de México, Europa, América del Norte y Sudamérica /Cortesía | Haidy Wittmann

Su obra se centra en el realismo mágico pero en esta exposición en particular se enfocó un poco más en el realismo, sin perder el interés profundo que tiene por la cultura mexicana, donde los rostros que se muestran son de niñas y niños mexicanos, así como caballos y miradas muy expresivas.

"Los artistas plásticos somos glotones tanto de sentimientos como de emociones, y esta exposición está llena de eso y de miradas que te invitan a expresar y a sentir muy profundamente. Mi objetivo es que el espectador vea lo que tiene dentro de sí mismo al observar la obra, provocarlo de una manera positiva a sentir, a encontrar esos pedacitos y rincones que tiene olvidados en el corazón y en el alma".

Durante la inauguración, Haidy estuvo acompañada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Licenciado Ricardo Monreal Ávila; la senadora Susana Harp Iturribarría, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República y el senador por Morelos Ángel García Yáñez.

Ricardo Monreal señaló que por su origen, talento y capacidad, Haidy Wittmann es merecedora de estar en los muros del Senado de la República, con sus cuadros extraordinarios. Destacó que el arte y la cultura siempre son bienvenidas a dicho recinto.

Susana Harp Iturribarría, dijo que Haidy Wittmann utiliza las técnicas de carbón sobre papel algodón y óleo sobre lienzo, "Mujer sensible que se enfrenta de pronto a un lienzo de algodón y logra retar al carbón para plasmar rostros maravillosos, emociones que están ahí puestas con todo lo que esta técnica implica; nos regala otra faceta donde el realismo mágico está presente y nos lleva a viajes que cada quien tiene que interpretar", comentó.

Y por su parte, Ángel García Yáñez dijo, "La maestra Haidy refleja en sus obras su profundo amor por nuestro país, es poesía plasmada en óleo y carboncillo. Mi reconocimiento por sus 20 años de trayectoria y por ser una apasionada del arte y poner en cada una de sus obras dedicación, esfuerzo, disciplina y amor".

Haidy ha expuesto en diferentes museos y galerías de México, Europa, América del Norte y Sudamérica. Asimismo, destaca su importante labor como promotora artística con el objetivo de impulsar el talento y el trabajo de otros colegas.

Finalmente, la artista comentó que ya trabaja en una próxima exposición que presentará en otro espacio de la Ciudad de México, que significará un peldaño más en esta trayectoria de 20 años.

"Estoy muy contenta por todo lo que viene, la pandemia no pudo frenar mi proceso artístico, al contrario, me dio la posibilidad de explorarme internamente para sacar y plasmar una nueva etapa en mi expresión artística. Y la próxima exposición será una explicación de emociones y sentimientos".

La exposición "Formas" estuvo abierta del 20 al 23 de septiembre y recibió una gran afluencia de visitantes, y excelentes comentarios que han elogiado su trabajo artístico.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local