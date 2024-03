Arath Flores presenta 'Secreto', fusión de R&B y reggaetón

En una interesante fusión de R&B y reggaetón, el artista y productor morelense Arath Flores, originario de Tetecala presenta su sencillo musical "Secreto", cuya letra nos sumerge en una historia de deseo y aventura, donde dos almas buscan escapar del mundo y vivir una noche de pasión y libertad. El tema “Secreto” ya está disponible en plataformas digitales.

A través de “Secreto” el cantautor, nos comparte el anhelo de vivir una experiencia única y apasionada en el misterio de la madrugada. La temática sumerge al escucha en la intensidad del deseo y las emociones del amor prohibido. La canción pinta un retrato vívido de un romance que florece en la clandestinidad, evocando la sensualidad y la pasión de forma cautivadora, que con el sonido de la melodía brinda una atmósfera perfecta.

El regreso a la música

"La canción ‘Secreto’ habla sobre el amor y el deseo, ideal para dedicar a esa persona que amas. Este tema lo tengo grabado desde 2020, originalmente estaba pensado para ser una colaboración, pero después decidí grabarla sólo yo y le hice algunos cambios, no encontraba el momento ideal para sacarla, y sin duda, este año, llegó ese momento, porque además es la primera canción con la que arrancamos 2024, un año que será muy musical", expresó Arath Flores.



Durante la segunda mitad de 2023, Arath estuvo un poco inactivo en cuestión de lanzamientos musicales, por lo que a partir del lanzamiento de “Secreto” retoma su carrera como solista, y está listo para cautivar al público con su talento, y afortunadamente, con este lanzamiento, ha iniciado con el pie derecho.

"Al haber estado inactivo durante un tiempo, realmente tenía pocas expectativas sobre este lanzamiento, porque era como iniciar de cero, pero le ha ido bastante bien, el público la ha aceptado y realmente les gusta".

Asimismo, Arath mencionó que, para este año, lanzará más música, y destacó que no quiere encasillarse en un solo género, ya que su música está abierta a la diversidad musical, con el objetivo de conquistar a públicos distintos.

“Como músico, no me define un solo género, estamos probando varias texturas musicales, y entre los próximos lanzamientos, habrá canciones en Bachata y Corridos”.

Además, prepara su primera presentación en vivo de 2024, la cual será el próximo 23 de marzo en la tercera edición del Festival Internacional de la Flor Cannabica, conocido también como INTERCANNAFEST que se realiza en Tetecala, Morelos. Este festival promueve el uso correcto del cannabis, así como el arte y la cultura local.

Conoce más sobre Arath Flores

Arath Flores es un artista y productor originario de Tetecala, Morelos, México, que comenzó su viaje musical explorando el piano y la batería. En 2020, lanzó su EP "Isla Lunar", atrayendo la atención de sus primeros seguidores y medios mexicanos.

“A los nueve o diez años aproximadamente, recuerdo que en casa había un piano de juguete, un día lo prendí, vi que funcionaba y empecé a tocarlo y me llamó mucho la atención; y cada vez que llegaba de la escuela jugaba a tocarlo y me di cuenta que era algo que me gustaba. Con el paso del tiempo, tomé clases de piano, de batería y canto,y estuve en una banda de rock en la secundaria”.

Realmente, Arath veía la música y tocar instrumentos como un pasatiempo, sin embargo, la pandemia y el encierro fue un punto clave en su decisión por comenzar a hacer música de manera profesional.

“No sabía que me quería dedicar a esto, pero en la pandemia empecé a grabar mis maquetas en el celular y de ahí junto con mi amigo Álvaro, empezamos a comprar equipo para poder grabar nuestras propias canciones y salió el EP ‘Isla Lunar’, que incluía cinco temas, y vimos que tuvo buena aceptación y empezamos a meternos de lleno en el tema, a aprender muchas cosas, en aquel momento internet fue mi escuela, y es así como hemos logrado este camino en la música”.

Desde 2022, Arath ha diversificado su enfoque, centrándose en la producción y el descubrimiento de nuevos talentos en México y América Latina, por lo que fundó su propio sello discográfico llamado Neon Flamingo.

El 2024 promete nuevos lanzamientos, preparando el camino hacia su álbum debut, "Algo Fresh", programado para 2025.

Conéct@te:

Instagram: @arathflores_

Facebook: /arathmusic