Santi Casas, padre del Rock regional, estrena álbum

Santi Casas es un cantautor mexicano que con su propuesta musical de rock regional está conquistando al público, dándole un toque innovador y alternativo al regional mexicano.

Recientemente lanzó su primer álbum Punto de quiebre, y en entrevista exclusiva con El Sol de Cuernavaca nos cuenta sobre sus inicios, inspiraciones y próximos planes.

Santi incursionó en la música desde los 13 años, tomando clases de composición y canto para preparase profesionalmente y cumplir su sueño.

"Empecé muy chiquito; recuerdo que veía en televisión la serie 'Hannah Montana' y pensaba que quería ser cantante. Y ahora llevo casi la mitad de mi vida haciendo esto y no me veo haciendo otra cosa, disfruto mucho hacer música y cantar".

Cuando tenía 14 años empezó su carrera como compositor de la mano de la doblemente ganadora del Latin Grammy, Mónica Vélez, convirtiéndose en su mentora.

Con tan solo 22 años, Santi tiene muy claro su camino en la música, por lo que en este proyecto musical se involucra en cada proceso, con el objetivo de imprimir su sello personal y mostrarse transparente ante el público.

Siempre estoy involucrado en el proceso de creación, escribo canciones, compongo la música y dirijo todas las producciones, porque siento que no sería mi propio sonido.

Santi empezó haciendo música pop, y solían invitarlo a los palenques a cantar en los conciertos de los grandes exponentes del regional mexicano como Julión Álvarez, Espinoza Paz y El Komander, y desde entonces el cantautor tuvo inquietud por este género musical y pensaba incursionar en él; e inesperadamente le llegó el empujón que necesitaba.

El cantante estrena su sencillo Seamos más que amigos. / Cortesía | Pablo Raww

"Un día llegué con Espinoza Paz, y le canté una canción de pop, y él sin conocerme, me dijo 'yo no sé porqué estás haciendo pop, cuando tendrías que hacer regional mexicano', realmente me sorprendí, y dije esa es la gota que derramó el vaso, y el empujoncito qué necesitaba".

El cantante también ha compartido escenario con el grupo Bronco y Matute.

Punto de quiebre, su primer álbum

Santi Casas inició el 2024 con el lanzamiento del tema Seamos más que amigos, una canción que ha tenido muy buena respuesta por parte del público, y que fue la antesala de su primer álbum.

"Es la primera canción que hice de regional mexicano, y es una locura, me encanta lo que me hace sentir, lo que dice la música. Sin duda me cambió la vida antes de que se lanzara. A raíz de esa canción empecé a trabajar este proyecto y me llegaron muchas oportunidades y hoy en día estoy recogiendo los frutos de lo que sembré. 'Seamos más que amigos' es la llave de esa puerta que siempre quise abrir".

Hace unos días lanzó su primer material discográfico llamado "Punto de quiebre", integrado por 12 canciones en las que nos lleva de la mano por un viaje a través del duelo y el dolor de perder a esa persona que amas, con un sabor agridulce, sonidos únicos en fusión y mucho sentimiento al son de su característico Rock Regional.

Me gusta escribirle a la vida y las experiencias que voy teniendo. Y mi álbum 'Punto de quiebre' habla sobre esta ruptura amorosa que tuve al perder al amor de mi vida, algo que me ha dolido mucho, y todos esos sentimientos están plasmados ahí.

El cantautor menciona que le gusta escribirle a la vida, y se basa precisamente en sus propias experiencias.

"Es algo increíble poder conectar con la gente a través de la música, yo contarles mi historia y que ellos la sienta suya, es muy especial".

Próximos planes

Para los siguientes meses, Santi estará lanzando más canciones, para seguir conquistando al público, dar a conocer y consolidar su propuesta musical. Asimismo, ya está escribiendo los temas de su segundo álbum de estudio.

"Estoy muy emocionado; en el siguiente álbum abordaré qué pasa después del punto de quiebre, ese proceso de empezar a sanar y estar bien".

Y destacó que espera cantar en vivo y presentarse en muchos escenarios, pues lo que más disfruta es cantar, sentir a la gente cercana, ver su apoyo y su amor.

"No tengan miedo a hacer lo que sus corazones les digan, ignoren a aquellas personas que opinan para mal, sigan sus sueños".

Santi Casas mencionó que en su concepto musical seguirá experimentando con diversos géneros y sonidos, y adelantó que le gustaría cantar boleros e incluir sintetizadores en su propuesta.