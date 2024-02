Pareja Ideal, nueva balada de Karen Alba y Mauricio Marzese

La cantante Karen Alba, quien radica en Cuernavaca desde hace muchos años, retoma su carrera musical con el lanzamiento del sencillo "Pareja ideal" junto al cantante Mauricio Marzese. Este tema es una balada pop con una mezcla de ritmo de bachata, perfecta para celebrar el 14 de febrero, y ya puedes escucharla en todas las plataformas digitales.

Karen menciona que esta canción la escribió en coautoría con Pablo Lacadiere, y está basada en la historia real de Karen y su novio. Y la canción fue producida por Andrés Morett y Pablo Chadi.

"Traía este proyecto de pop fusión, de mezclar varios ritmos, y justo quería que fuera la historia de amor entre un argentino y una mexicana, y empezamos a trabajarla junto a Pablo Lacadiere, después de contarle mi historia de amor", expresó Karen Alba.

Y es así como la canción cuenta la historia de amor entre un argentino y una mexicana, que precisamente cuenta cómo de manera inesperada surgió el amor entre la pareja.

"La historia inicia porque yo iba a asistir a una clase de baile de parejas, pero no tenía pareja. Una amiga invitó a un amigo argentino, para que bailara conmigo y él decía que tiene dos pies izquierdos, que no sabía bailar. Y fue algo muy mágico, hubo una atracción inmediata. Después, él me invitó a salir y quedamos de vernos un domingo que casualmente fue un 14 de febrero. Después de unas horas entre la comida y platicar, él le dice al mesero 'Che cómo le hago para que ella sea mi novia', fue algo muy bonito, nos besamos y ahí comenzó esta historia de amor".

Para interpretar este bonito y romántico dueto musical, Karen buscó a un cantante argentino que le diera el toque ideal y perfecto para la canción, por lo que invitó a Mauricio Marzese.

Estoy muy emocionada por lanzar este sencillo, que fue la primera canción que realizamos, y que además, es perfecta para dedicar y escuchar este 14 de febrero, y todo el mes del amor

La canción "Pareja ideal" ya está disponible en todas las plataformas digitales. El diseño de la portada de este tema fue creado por la diseñadora y pintora Mariana Bravo.

Para este año, Karen Alba prepara muchas sorpresas, pues está por grabar cinco canciones más de su autoría, las cuales estará compartiendo con el público en los próximos meses. Además, de que estará componiendo nuevos temas y espera presentarse en vivo en Cuernavaca, Ciudad de México y Aguascalientes, entre otras ciudades, más adelante para deleitar al público con su gran talento.