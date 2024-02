Danny Ocean dará concierto en el Campo Patriotas de Cuernavaca

El cantante venezolano Danny Ocean anunció su gira por la República Mexicana llamada "México Tour 2024", y una de sus presentaciones será en Cuernavaca, el día 1 de junio en el Campo Unión Patriotas, los boletos estarán a la venta en próximos días.

A través de sus redes sociales el cantante dio a conocer las 17 fechas que integran esta gira, por diversas ciudades de México, incluida la Ciudad de la Eterna Primavera, donde cuenta con un importante número de seguidores.

"Se me había olvidado esta sorpresa. MÉXICO TE AMOOO!! Obvio que esta nueva etapa iba a empezar primero con ustedes! Gracias por darme tanto, nos vemos pronto!!", publicó el cantante en sus redes sociales.

¿Cuánto costarán los boletos?

De acuerdo, con la publicación de Ocesa, los boletos para el concierto en Cuernavaca tendrán los siguientes costos:

Diamante: 1795 pesos

VIP: 1445 pesos

Preferente: 1100 pesos

Primer Piso: 750 pesos

De acuerdo con la publicación, los boletos se podrán adquirir a través de la plataforma de eticket mx, y habrá una preventa exclusiva para tarjeta habientes de conocido banco los días 14 y 15 de febrero, para después abrir la venta en general. Para más información visita la página oficial de eticket y las redes sociales de Tour manager.

Danny Ocean anuncia su próximo concierto en Cuernavaca. / Cortesía | Facebook: /dannoceanmusic

Nueva música

El cantante sorprendió a sus seguidores, con el lanzamiento de dos temas nuevos, "Medio Friends" y "AMOR", el pasado 7 y 8 de febrero respectivamente, y que sin duda, son ideales para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Ambos temas ya están disponibles en plataformas digitales, y seguro sonarán en vivo en su próximo concierto en Cuernavaca.

Otros de los temas que seguro no faltarán en este concierto son: "Me rehúso", "Dembow", "Fuera del mercado", "Mónaco", "Volare", "No te enamores de él", "Swing", "Cuando me acerco a ti" y "Vuelve".

El cantante y productor musical Danny Ocean lanzó dos nuevos temas musicales llamados "Medio Friends" y "AMOR". / Cortesía | Facebook: /dannoceanmusic

Acerca de Danny Ocean:

Ha destacado como cantante, compositor y productor musical con una amplia trayectoria de casi 15 años, su propuesta artística mezcla diferentes géneros como pop latino, dancehall y reggaetón, ganando gran reconocimiento a nivel internacional.

Danny se incorporó por completo en la producción musical alrededor de 2009 cuando abrió su canal de YouTube al empezar a grabar a sus amigos cantando hip hop y rap, y colaborando con ellos vocalmente, época en la que desarrollo también su gusto por la música electrónica en inglés.

Esto le sirvió a futuro para crear sus primeras canciones y desenvolverse en el área con el seudónimo de Danny O.C.T., nombre con el que produjo temas sueltos como "Backstage", enmarcados en la música electrónica, e incluido en un álbum recopilatorio de varios artistas.

Años después lanzó el tema "Me rehúso" compuesta y producida por él mismo de manera amateur, que sin imaginarlo le abrió muchas puertas y le trajo el inicio del éxito en México, Europa, Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica.

