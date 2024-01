Candlelight Concerts rinde tributo a José José y Michael Jackson

El concepto Candlelight Concerts continúa con gran éxito en Cuernavaca y para febrero y marzo presentará cuatro conciertos especiales en el Centro Cultural Teopanzolco, con dos novedades que son el tributo a José José y Michael Jackson.

El 24 de marzo a las 17:00 horas, se presentará el concierto “Candlelight: Tributo a José José”, donde el Acosta2 realizará un viaje musical por los éxitos del “Príncipe de la Canción”, con la participación de Fernando Acosta Jr. en la voz, acompañado por piano, saxofón, bajo, batería y guitarra.

Entre los éxitos de José José que sonarán ese día están “Payaso”, “40 y 20”, “Almohada”, “El triste”, “Gavilán y Paloma”, y “Volcán”.

Más tarde, en punto de las 19:30 horas se realizará el concierto “Candlelight: Tributo a Michael Jackson”, con la participación del proyecto musical Acosta2, con instrumentos de saxofón principalmente, piano, bajo, batería y guitarra.

En este concierto, deleitarán al público con la interpretación de “Billie Jean”, “Black or White”, “Smooth criminal”, “Human nature” y “Man in the mirror”, entre otros temas.

Candlelight Concerts presentará funciones en Cuernavaca. / Cortesía | Centro Cultural Teopanzolco

Concierto especial Día del Amor y la Amistad

Sin duda, el ambiente que emana de la luz de las velas en conjunto con la música, es ideal para una celebración romántica, por lo que el próximo 28 de febrero a las 19:00 horas, en el marco del Día del Amor y la Amistad se presentará el concierto “Candlelight: Canciones de amor” con la participación del Cuarteto Pro-M, integrado por dos violines, viola y violonchelo.

En este especial y romántico concierto, el público podrá disfrutar de temas como “My heart will go on” de Celine Dion, “I will always love you” de Whitney Houston, “Every breath you take” de The Police y “All of me” de John Legend.

También el 28 de febrero a las 21:00 horas, se presentará nuevamente uno de los conciertos más exitosos, se trata de “Candlelight: Tributo a Queen”, en el que el Cuarteto Pro-M deleitará al público con los mejores éxitos de la banda británica liderada por Freddie Mercury, como “Bohemian rhapsody”, “Love of my life”, “I want to break free”, “Another one bites the dust”, y “Radio Ga Ga”, entre otros.

Candlelight Concerts es un concepto musical que ofrece una experiencia única. / Cortesía | Centro Cultural Teopanzolco

¿Cuántos cuestan los boletos?

Los boletos para todos los conciertos ya están a la venta a través de la página y plataforma Fever y los costos son los siguientes:

Sección 1 – Premium: 429 pesos

Sección 1 – Zona A: 349 pesos

Sección 2 – Zona B: 299 pesos

Palco A y B– Zona C: 269 pesos

Palco A y B– Zona D (vista parcial): 199 pesos

