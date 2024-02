Garte presenta en Cuernavaca su sencillo 'Miedo'

La cantante mexicana Mariana Garte visitó las instalaciones de El Sol de Cuernavaca, para promocionar su reciente sencillo “Miedo” tema con el que cierra un ciclo de lanzamientos del EP “Irreal”, que a través de cuatro canciones contó una historia de amor, desamor y empoderamiento.

Cabe destacar que la canción “Miedo”, muestra una faceta diferente de la cantautora, pues en el sonido presenta una fusión de trap y reggaetón; asimismo, en la letra se escucha más atrevida para plasmar ese empoderamiento femenino.

“Es un tema diferente tanto en la letra como en el género, pero ha sido una experiencia muy bonita. Con este tema, concluimos el EP ‘Irreal’ que presentó la historia amorosa de una pareja. Además, en este sencillo se muestra el giro de personaje, que llega a tener esa mujer enamorada y que ahora logró superar una relación que no estaba del todo indicada para ella y termina empoderándose y conociendo una parte distinta de ella”, expresó Mariana Garte.

Mariana Garte en las instalaciones de El Sol de Cuernavaca. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Su proceso creativo

La cantante dijo que a nivel ritmo buscaba mostrar una parte más oscura y de fuerza femenina, y que afortunadamente ha cumplido con el objetivo, ya que la canción es muy bien recibida por el público.

En esta canción, Garte tuvo la oportunidad de colaborar con el cantautor Chucho Rivas y sus productores, y menciona que desde el inicio no tenía muy claro qué quería decir con esta canción, y tampoco había planeado que el EP contará una historia, todo se fue dando de manera natural.

“Fue una grata experiencia trabajar con Chucho Rivas, no teníamos planeado que el EP contara la historia, fue hasta que estuvieron las cuatro canciones que tuvo un sentido global y se tomó la decisión de contarla. Yo no tenía en mente que ‘Miedo’ fuera la conclusión de la historia, y no sabía bien qué quería decir con este tema, y fue Chucho Rivas quien propuso esa idea del empoderamiento y el perreo; y realmente fue interesante explorar otra perspectiva y visión del tema que pudiera ser el amor y desamor de una manera no tan dramática y melancólica si no con fuerza y empoderamiento”.

¿Cómo surgió 'miedo?

Respecto al título de la canción, Garte mencionó que “Miedo” le pareció un nombre muy indicado, porque genera una perspectiva a enfrentar la vida sola, a bailar, moverte y dejar que las cosas fluyan diferente.

A la par del lanzamiento de este sencillo, Garte estrenó también el video oficial de la canción, presentando un trabajo de gran calidad, en el que ella se involucra totalmente, para imprimir el sello preciso de lo que dice la canción.

“Me doy cuenta que cada proceso tiene mucha riqueza y retos, cada parte es muy diferente y en esta canción no fue un proceso tan introspectivo aparentemente; pero me di cuenta que, si hubo muchas pequeñas cosas personales que tuve que sobrepasar, como ciertas cosas en la letra para cantarla de una u otra manera, bailar de forma más atrevida con un toque sensual. Realmente, me sentí más libre de muchos temores y creo que es mi vídeo favorito de los cuatro que hemos lanzado”.

La cantante lanzó le video musical de la canción "Miedo". / Cortesía | Mariana Garte

Cuernavaca, de sus destinos favoritos…

La cantante visitó la Ciudad de la Eterna Primavera una vez para promover su música, y sin duda, menciona que es una de sus ciudades favoritas, porque tiene gratos recuerdos y experiencias. Además, fue aquí donde compuso una de sus canciones más especiales.

“Es una ciudad muy linda, tengo muy bonitos recuerdos de Cuernavaca con familiares y de bodas a las que he asistido, de hecho, mi mejor amiga se casó aquí. Ha sido una ciudad que ha representado cosas muy puntuales para mí, y le tengo un cariño especial porque fue donde compuse el tema ‘¿Dónde quedó?’, es decir, me atreví a romper algo que me dolía, pero eso me ha traído hasta donde estoy ahora”.

Para este año, Garte estará componiendo más canciones que lanzará a lo largo de los meses. Asimismo, tendrá una presentación musical en Ciudad de México en marzo, y espera visitar más ciudades para compartir su música en vivo, incluida Cuernavaca por supuesto.

Finalmente, la cantante se despidió con esta frase, “La vida es tan corta y todo pasa tan rápido, que si perdemos los miedos que nos detienen a hacer ciertas cosas, nos vamos a dar cuenta que de verdad la vida es muy bella”.

Conéct@te:

Facebook: /holasoyGarte

Instagram: @_garte