Los Bangtan Sonyeondan y su influencia en la geopolítica mundial

Yu Chen Cheng

Contexto y origen

Han pasado 11 años desde que se hizo viral la canción Gangnam Style, donde el cantante surcoreano PSY puso a bailar a más de una persona con su peculiar y controversial estilo del caballito. La canción sonaba en todos lados, su melodía era simple pero contagiosa, a pesar de que posiblemente la mayoría, salvo los coreanos, no tuviese idea de lo que decía la letra. PSY no solamente se hizo famoso en youtube con más de 4800 millones de reproducciones, por encima de artistas como Justin Bieber con Sorry, Maroon 5 con Sugar y Katy Perry con Roar, sino que llegó a enseñarle los pasos a Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU) de ese entonces en la sede de la misma ONU.

Para comprender el k-pop es importante entender el concepto que en sí es el fenómeno detrás de todo esto: el Hallyu o en coreano 한류, que significa Ola Coreana. Dicha idea no solamente es el k-pop, sino que también abarca otras actividades como la animación, cine, dramas o K-dramas, moda y textiles, gastronomía, turismo, deportes, videojuegos, el idioma coreano y el K-beauty.

Se debe entender que el k-pop no solamente es un estilo de música, sino que es una herramienta de poder blando, y de las más importantes e influyentes al nivel internacional de los últimos años. Este fenómeno surgió a principios de la década de los 90’s del siglo anterior, con Corea hundida en una profunda crisis económica, que tuvo que buscar como abrirse al mundo y exportar no solamente productos tangibles, sino que también su cultura y su ideología. Teniendo como precursor al grupo Seo Taiji and Boys, quienes propusieron una música y estilo inspirado en el pop estadounidense con canciones icónicas como Ultramania y Feel the Soul, despertando el interés de un público acostumbrado solamente al folk y al trot en dicha región. Esta ola empezó expandirse por todo el continente asiático, haciéndose viral en países como China, Japón, Hong Kong y Taiwán.

Grupos como Super Junior, Big Bang, SHINee, Girls Generation, 2NE1, Wonder Girls, y Brown Eyed Girls, fueron parte de la segunda generación del k-pop que empezaron a afianzarse en el escenario internacional. Las bandas adoptaron tendencias musicales regionales, fusionadas con su cultura para adentrarse más rápido al mercado local, tal como el cover por el grupo Super Junior de la canción Ahora te puedes marchar de Luis Miguel. Tampoco podemos olvidar a otros grupos representativos como EXO, Black Pink, NCT, TWICE, MONSTA X, SEVENTEEN, Red Velvet, y GOT7. El éxito del K-pop ha llegado tan lejos que fue el género de música más escuchado en YouTube en 2020.

El fenómeno del boy-band

El K-pop ha pasado de ser una industria experimental, a tener una estructura clara y disciplinada. Entre muchas críticas por sus procesos rigurosos y un ambiente hostil en su vida personal de los integrantes, las compañías de entretenimiento han sido las encargadas de dar vida a este género, siendo SM Entertainment, JYP Entertainment y YG Entertainment las pioneras y más dominantes de este mercado.

Según Sabaté (2019), los jóvenes deberán iniciar en la compañía como trainees o aprendices para recibir clases de canto y baile, además de idiomas, protocolo, interpretación, entre otras áreas. Esta preparación puede durar de 2 a 8 años y según su desempeño individual las agencias seleccionan a los que encajen con la idea o concepto del grupo que desean debutar. El número de integrantes varía de 3 en adelante y cada uno cumple un determinado rol o función entre los cuales están: el bailarín principal, el más joven, el líder, el que destaca por su belleza física, el rapero y en algunas ocasiones, el vocalista principal.

El fenómeno de boy-bands que inicia en los 60’s del siglo anterior con The Beatles, es un concepto que no se ha ido desde entonces y que se ha afianzado en el mundo musical. Se pueden recordar a grupos como Backstreet Boys, NSYNC, My Chemical Romance, Simple Plan, Jonas Brothers, Big Time Rush, The Wanted y One Direction, quienes han saltado a la fama internacional con ese estilo tan peculiar y atractivo para el mercado internacional como lo son los boy-bands.

En Corea, las empresas de entrenamiento no solo producen a sus artistas, sino que tienen el control total de su carrera. Esto incluye planear, producir y distribuir discos. Controlar la publicación de la música, las licencias, proveer agentes y mánagers, organizar acontecimientos o controlar sus redes sociales. Los trainees viven en pequeños apartamentos, están sometidos diariamente a entrenamientos casi militares y son constantemente controlados con factores como la altura, el peso y la figura. Algunos de ellos tienen que sacrificar su vida privada y no tienen permitido tener una vida amorosa. Lo anterior ha sido un tema debatido y criticado tanto por los fans como por la comunidad internacional.

Los Bangtan Sonyeondan

Sin afán de comparar, pero ninguno de los anteriores ha podido alcanzar lo que han logrado los Bangtan Sonyeondan o mejor conocido como BTS. Un grupo formado en 2010 por siete talentosos jóvenes. Kim Tae-hyung, mejor conocido como V, Min Yoon-gi como Suga; Jung Ho-seok como J-hope; Jeon Jung-kook también como Jungkook; Kim Seok-jin como Jin; Kim Nam-joon conocido como RM y Park Ji-min como Jimin son los nombres de los integrantes de BTS que no se deben de olvidar, ya que entre los 23 títulos de récord de Guinness World Records que han recolectado hasta ahora, en 2020 se convirtieron en uno de los pocos grupos en tener cuatro álbumes número uno en EE. UU en menos de dos años —hito que ninguna banda había alcanzado desde The Beatles entre 1966 y 1968.

El nombre de BTS es la abreviatura de Bangtan Sonyeondan que se traduce al español como chicos a pruebas de balas. En una entrevista, el integrate J-Hope comentó que BTS tiene un profundo significado. Bangtan significa ser resistente a las balas, o sea, capaz de bloquear los estereotipos, las críticas y las expectativas que apuntan a los adolescentes como si fueran balas, para así poder preservar los valores e ideales de los jóvenes de hoy. En 2017, adoptaron Beyond The Scene como nueva identidad, dándole otro giro al significado de BTS, con la idea de promover el amor propio y la libertad.

El grupo debuta en 2013 con su primer álbum sencillo, 2 Cool 4 Skool como la primera entrega de su serie trilogía de la escuela. Le seguirían los mini álbum O!RUL8,2? Y Skool Luv Affair como parte de la misma trilogía. Le seguirían proyectos o series como The Most Beautiful Moment in Life durante 2015 a 2016; Wings de 2016 a 2017; y saltarían a la fama internacional en 2017 con la serie Love Yourself con la publicación de su mini álbum, Love Yourself: Her. Desde entonces sus éxitos no han parado, llegando a ser el primer artista coreano en liderar simultáneamente la Billboard Global 200 y la Billboard Hot 100 con su sencillo que fue nominado a un premio Grammy Dynamite. Con sus siguientes temas como Savage Love, Life Goes On, Butter y Permission to Dance fueron el artista que acumuló más rápidamente cinco canciones número uno en EE. UU desde Justin Timberlake en 2006.

El éxito del grupo llega impulsado y acompañado por sus fans, mejor conocidas como A.R.M.Y., que es el acrónimo en inglés de Adorable Representative MC for Youth, que traducido al español significaría Adorables Representantes MC para la Juventud, siendo M. C. las siglas de maestro de ceremonias. Un análisis realizado por Google reveló que las A.R.M.Y. son especialmente fuerte en México, convirtiéndolo en el país latinoamericano con mayor número de reproducciones de la música de BTS. Además, México ocupa el tercer puesto a nivel global en términos de reproducciones de las canciones de la banda.

Impacto en la vida cotidiana y en las relaciones internacionales.

La gran influencia y trascendencia de BTS radica en que han plasmado sus experiencias de vida en las canciones y eso hace que el público los sienta más cercanos, y al mismo tiempo que hablan abiertamente de la depresión, la ansiedad y la empatía, mostrándose en cada una de sus canciones tal como son en la vida real. Del mismo modo, sus canciones hablan de sueños, amor propio y los cambios que hay en la vida cotidiana y también incluyen críticas al sistema y de los prejuicios que hay en la sociedad.

No se debe demeritar el impacto que tienen sus canciones en la vida cotidiana de sus fans, pues para muchas, ha sido el motor que las impulsa a seguir en el día a día y que las han salvado en infinidad de situaciones y circunstancias de la vida misma. Algunas han expresado que BTS es como esa luz al final del túnel que las han mantenido a flote a pesar de las dificultades y adversidades que deben de afrontar.

El grupo también ha tenido un gran impacto en las relaciones internacionales, cambiando la imagen que se tenía de Corea y catapultando al país a los escenarios internacionales. En 2018, BTS acude a la Asamblea General de la ONU para dar un discurso con motivo de su alianza con la UNICEF lanzando la campaña Love yourself con el objetico de proteger a los niños y gente joven de todo el mundo de la violencia. Con un gran discurso por parte del líder del grupo, Kim Nam-joon, que marcaría un punto de inflexión en la carrera del grupo.

A raíz de las protestas mundiales contra la injusticia racial en junio de 2020, BTS tomó acción. Además de hablar sobre los daños del racismo, el grupo hizo una donación de 1 millón de dólares a Black Lives Matter para apoyar iniciativas de justicia racial. A las 25 horas de su donación, los fans de BTS, A.R.M.Y., se unieron para igualar la donación del grupo, dando otro millón de dólares a la organización Black Lives Matter. Y a principios del año 2021, BTS hizo un anuncio público sobre el odio antiasiático, derivado de la pandemia del COVID-19 y de los comentarios y acciones xenófobos dirigidos a las comunidades asiáticas de todo el mundo. En una declaración publicada en Twitter, el grupo compartió cómo el racismo ha afectado personalmente a sus vidas e hizo un llamado a acabar con la ignorancia y el odio contra personas de todo el mundo.

De igual forma, en 2021, grabarían un video de su canción Permission to Dance en la sede de la ONU en Nueva York, con el objetivo de atraer y movilizar a los jóvenes para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo los objetivos globales de lucha contra la pobreza, la desigualdad, la injusticia y el cambio climático. Entre otros temas, el grupo también se ha pronunciado sobre los derechos humanos, el acceso a atención sanitaria, la hambruna que pasan los niños en el mundo, el cuidado del medio ambiente y el cambio climático y de la violencia que se vive en diferentes partes del mundo.

Ahora, con el descanso que han decidido tomar para cumplir con su servicio militar y otros proyectos personales, Las A.R.M.Y. esperan que para el año 2025 regrese BTS con nuevos proyectos y sigan iluminando e inspirando más vidas.

Fenómenos culturales como el K-pop, han llegado a ser productos cuyo uso diplomático puede identificarse como parte de una estrategia más amplia de posicionamiento internacional y también como inspiración para muchos jóvenes, convirtiéndolos en seres más sensibles de los aconteceres internacionales.

YU CHEN CHENG es Licenciado en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional. Académico en el área de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Asociado PJ Comexi. Sígalo en @Chennie_tw